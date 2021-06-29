Мнение: Ответ к задаче 1Х1

Я обещала показать фокус при публикации ответа на 1-е задание Х1. Вот на эту задачу.

Ответ автора на задачу такой.

“Муж мешал мне быть с моей женщиной и я был вынужден избавиться от него. Сначала я навязал ему дружбу на правах виноватого. Это был первый ход. Потом я задевал его и дразнил, когда критиковал его выбор девушек. Это был второй ход. С остальным они справились сами. Он лез из кожи, чтобы доказать, что не пенсионер, а играющий тренер. Жена пыталась пристегнуть ему поводок и огребала от него. В ответ она опускала его и огребала еще больше. Когда мы шли в их номер, он был для нее главным врагом, а я стал союзником, потому что сразу был на ее стороне”.

Давайте посмотрим, что и почему спряталось от вашего взгляда?

Про первый ход многие написали, но все акцентировали на том, что Рома хотел показать себя лохом, устроить встряску, что-то еще.

Но главное было вот это “навязать дружбу на правах виноватого”. Сделать несколько активных шагов к сближению под прикрытием компенсации вины.

Человек активно навязывающий дружбу всегда выглядит подозрительно.

Но случайная вина, а точнее раскаяние, открывает вам красное поле для вложений и даже шагов. Если вы виноваты, вы должны компенсировать ущерб, а для этого подойти ближе.

Этот прием часто используют в кино.

Сколько романтических кино-историй начинаются с того, что машина героя случайно обливает героиню грязью на дороге или вовсе сбивает ее. Потом больница, апельсины, мольбы простить, прикосновение рук. Жесть, но логика понятна. Облить мужчине белую рубашку кофе или красным вином, а потом настоять, чтобы он дал эту рубашку постирать, тоже известная кино-фишка. Он снимает рубашку, она краснеет, он краснеет тоже и так далее. Во всех случаях суть в том, что человек имеет право на компенсацию случайного косяка. Право = КП. Просто так стягивать рубашку с малознакомого мужчины девушка права не имеет, нарушает всякий этикет, а если сама испортила ему эту рубашку, уже имеет. И она в этой роли не паровоз, не танк, не доярка, а хорошая девушка, которая не хочет оставаться виноватой.

Это важный ход и его никто почти до конца не понял.

А второй ход и вовсе остался незамеченным.

Фокусничество Ромы заключается в том, что умеет отводить глаза собеседника и читателя.

Вы заметили, что критикуя выбор девушек мужем он бросает шары его жене. Вы обрадовались своей проницательности и своей внимательности.

Но вы не заметили, что тем же самым жестом Рома дразнит мужа. И что это основное.

Муж тоже этого не заметил.

Муж выбирал девушек, а Роме эти девушки не нравились. Муж их расхваливал, а Рома критиковал. Вы почему-то сами надели на Рому колпачок и повторяли все как один, что муж считал его лохом и помогает ему. Но какой же лох будет так придирчив? Если бы муж всерьез считал Рому лохом, он бы не доказывал ему ничего с пеной и не огрызался на жену, что та ему мешает. Муж был именно что одержим соперничеством с Ромой. Сам его не осознавал, но был одержим. А от жены все время отмахивался, не понимая, что именно она и есть главный предмет соперничества.

Вот что было важным ходом. Рома дразнил мужа и подзадоривал его.

А с момента, когда супруги начали ругаться, Рома уже просто ждал, как тот китаец, когда труп врага проплывет мимо него. И долго ждать ему не пришлось.

Заметили, как он отвел ваш фокус от самых главных моментов?

Хотя ведь он предупреждал, рассказывая про бараний инстинкт.

Поняли, что нужно, чтобы ваш фокус никто бы не мог захватить?

На следующих его задачах еще потренируемся.