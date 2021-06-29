Мнение: Дискриминация

В России необходимо на федеральном уровне ввести «дискриминацию непривитых», заявил главврач екатеринбургской горбольницы №40 Александр Прудков. По его мнению, только по-настоящему жесткие меры к гражданам, отказавшимся вакцинироваться, помогут победить коронавирус.

«Надо вводить дискриминацию непривитых. Она должна быть на государственном уровне, а не в каком-то отдельном поселке или городе. Москва уже пошла по такому пути: плановая помощь только вакцинированным. И это, я считаю, правильно», — подчеркнул Прудков.

Если я правильно понимаю, речь идет о разжигании розни по конкретному признаку. Во всяком случае признаки более чем налицо. При этом понятно, что никакие правоохранительные и надзорные органы этим беспокоиться не будут. Уважаемый человек, должность, да и предложение полностью в русле решений. Что тут искать?

Обращения от трудящихся — верный признак того, что власть накапливает некую критическую массу для того, чтобы принять решение о введении принудительных медицинских процедур уже на официальном уровне.

Технология примитивная, но других и не требуется. В свое время примерно так переименовывали милицию в полицию. Внезапно все СМИ начали обличать оборотней в погонах, посыпались ужасные рассказы про бесчинства и непотребства, после чего вышел президент и сообщил, что принято решение переименовать. Вот переименуем — и жизнь наладится.

С пенсионной «реформой» история ровно та же. Нет-нет, да как вы могли подумать. Пока я президент и бла-бла-бла. Я офицер и все дела. А параллельно шел просто вал сообщений о неминуемом крахе пенсионной системы, задержках и невозможности полноценно выплачивать. Вы что, хотите, чтобы у пенсионеров была нищенская пенсия? После чего грустный президент развел руками и попросил на камеру отнестись с пониманием. Правда, самое интересно, наверное, было после того, как камеру выключили. Скорбный президент убрал печаль с чела и, наверное, на радостях сплясал на столе: как я их, лохов, развел!

Сейчас ничего не меняется. Остепененные званиями и регалиями доктора с печалью сообщают, что все умрут без живительной вакцины. Что невакцинированные — угроза человечеству. Что мы стоим на краю пропасти. Десять тысяч заболевших на всю страну! Это мор и катастрофа! Обратный отсчет уже включен!

Ну что останется президенту? Только выйти и сказать — вот казните меня, но я не могу допустить! А потому всех под укол, ну, а тех, кто не желает — придется немножечко и того… Но исключительно для их же блага. И во имя блага всех остальных. Ну, а ОМОН разъяснит всё куда как более доходчиво. Тем более — всех протестующих уже попересажали, а такая прорва карателей стоит без дела.

В общем, ничего нового. Вопрос — зачем? В этой ситуации задавать бессмысленно. Власть приняла решение о вакцинации населения в принудительном порядке. Причина — население не готово к этой процедуре в силу банального недоверия к власти. Слишком много, часто и по любому поводу она лгала. Это вызывало неудобство, это касалось отдельных групп населения, но впервые речь идет об интересах всех. И вот тут-то и срабатывает накопленное недоверие. И жизненный опыт — если лжец рассказывает вам, как предлагаемый им товар хорош, то самый естественный поступок — вежливо отказаться. Или не очень вежливо, если товар всовывают вам все более настойчиво.

Собственно, вот и вся подоплека. Дело не в здоровье людей, власть настолько безразлична к ним и к нему, что верить в это — ну вот нет никаких оснований. Но вот заставить исполнить решение власти она обязана. Хотя бы потому, что встанет под вопрос ее способность быть властью.

Однако насилие — штука непредсказуемая. Если оно вводится не спеша, это одно дело. Если в пожарном порядке — совсем другое. А сейчас речь идет именно про него. По каким-то причинам нужно все сделать как можно быстрее. Я думаю, что скоро вирус пройдет все положенные эволюционные стадии и станет неприятным, но вполне привычным спутником человечества. Как сотни и тысячи других. Поэтому нужно сейчас, срочно и любой ценой, пока еще есть возможность запугивать и стращать. Терроризировать. Потом объяснять всё будет еще сложнее, чем сейчас.

Есть очевидная установка на очень высоком уровне, гораздо выше, чем наша питерская гопота из Кремля. Всех и по-максимуму. О целях этого мероприятия можно спорить, догадываться или даже знать. Но сути это не меняет — перед Кремлем стоит задача провести медицинское мероприятие в установленные сроки и в спущенном сверху объеме. Что будет с нашей шпаной, если она не выполнит указаний, не берусь судить. Но то, что она начинает носиться как ужаленная, видно невооруженным глазом.

Я думаю, что не меняется ничего. Каждый вправе сам принимать решения за себя и своих близких. В конце концов, это наше здоровье и наша жизнь. Если их не жаль — то можно покорно выполнять все процедуры, не задаваясь вопросом. Если жаль — то вопросы задавать, безусловно, стоит. И принимать решение, опираясь на свое понимание полученных ответов.

А отечественные доктора Менгеле, конечно, должны будут ответить. Сам факт того, что врач начинает вести речь о «дискриминации» людей, лишает его права называться врачом. Врач — лечит. Лечит всех: умных, глупых, праведников и преступников. Он не имеет права обсуждать их решения, он обязан делать только одно: лечить. Переступая эту грань, он перестает быть врачом.

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