Финальная подкормка чеснока летом: какое удобрение нужно ввести в два этапа

Озимый чеснок обычно убирают с конца июля до начала августа. Но примерно за месяц до сбора урожая вы еще можете позаботиться о том, чтобы луковицы получились крепкими и сочными. Для этого вам нужно удалить стрелки и внести удобрения. Этой работой необходимо заняться в конце июня – начале июля. Мы расскажем о 4 правилах внесения удобрений и финальной подкормке озимого чеснока летом.

Правило № 1

В начале вегетационного периода чесноку нужна подкормка на основе серы. Это вещество помогает овощу усваивать азот, который необходим для наращивания листьев. Чеснок приобретает ярко-зеленый цвет.

В конце июня – начале июля листья желтеют и подсыхают. Это явление не должно вызывать беспокойство. Оно связано с тем, что питательные вещества уходят из листвы в головку. Это необходимо для формирования зубчиков.

При сильном пожелтении и подсыхании листьев старайтесь каждую неделю проводить рыхление почвы и полив. Вы можете также растворить в 10-литровом ведре воды столовую ложку нашатыря и опрыскивать листья этим составом.

Правило № 2

Чеснок относится к культурам со средней потребностью во влаге. Его нужно регулярно поливать в период активного роста. Если в вашей местности часто идут дожди, то полив не нужен, иначе вода будет вымывать полезные вещества, полученные из удобрений.

Правило № 3

Чесночные грядки необходимо вовремя освобождать от сорняков. Чтобы облегчить свой труд, положите на почву слой мульчи. Это не только предотвратит разрастание нежелательных растений, но и улучшит плодородие грунта.

Правило № 4

Если на растении появилась стрелка, то ее нужно сразу же обрывать или срезать. Иначе чеснок даст очень маленькую головку. Стрелка забирает у растения много питательных веществ.

Подкормка из золы

Удобрение из золы – одно из самых главных для чеснока в летнее время. Оно стимулирует рост головок. Его вносят в два этапа.

Сначала вам нужно приготовить раствор. Бросьте в 10-литровое ведро воды пару стаканов золы. Дайте смеси настояться. Затем вылейте раствор под корень по влажной почве.

Через 2 недели почву нужно посыпать сухой золой. Перед этим грунт нужно разрыхлить, а затем увлажнить. Вам понадобится 80 грамм золы на 1 квадратный метр.

Чем подкормить чеснок в последний раз

Для последней подкормки чеснока следует использовать калийные удобрения. Их вносят в самом конце вегетационного периода. Калий улучшает питание головки и способствует ее росту.

Бросьте столовую ложку сернокислого калия в 10-литровое ведро воды. Обильно полейте чесночную грядку приготовленным раствором.

После внесения этого удобрения растение будет желтеть и усыхать, так как питательные вещества из листьев начнут уходить в головку. Это естественный процесс, и бороться с ним не нужно.

Заключение

Для финальной подкормки нельзя использовать составы на основе азота. Это вещество необходимо озимому чесноку в мае, но летом оно может только навредить. Азотные удобрения ухудшают сохранность головок в зимнее время.