В Бейруте избили корреспондента Sputnik

Корреспондента российского агентства Sputnik Абеда Аль-Бай избили в столице Ливана на акции сторонников палестинского движения «Фатх» и их оппонентов.

Журналист снимал демонстрации у посольства Палестины сторонников президента палестинской автономии Махмуда Аббаса и их оппонентов, которые вышли на акцию протеста из-за гибели активиста Низара Банната после задержания палестинскими службами безопасности в Бейруте, передает РИА «Новости».

Корреспондент успел заснять несколько секунд видео, как группа людей избивает молодого человека. Видео обрывается, когда на заднем фоне слышатся слова: «Ты для кого снимаешь?»

«Нападавшие пытались отобрать фотоаппарат, я закрыл его собой – и пошли удары по голове и по корпусу. Сейчас чувствую себя в порядке. Повредили глаз и руку», – рассказал о случившемся Аль-Бай.

Корреспондент отметил, что перед началом съемки разговаривал с представителем движения «Фатх», которому представился и сообщил о намерении снимать события, и не получил никаких возражений.

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