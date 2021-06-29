 

Госдеп рекомендовал американцам не ездить Белоруссию

29.06.2021, 2:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Госдепартамент Соединенных Штатов оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам не путешествовать в Белоруссию, говорится в письменном заявлении внешнеполитического ведомства США.

В документе подчеркивается, что в составляемом Госдепартаментом США списке стран «28 июня Белоруссия остается на четвертом уровне – не путешествовать», передает ТАСС.

«Не путешествуйте в Белоруссию из-за произвольного применения законов и риска задержания», – пояснили в Госдепартаменте Соединенных Штатов, указав также и на ситуацию вокруг пандемии в республике.

«Белоруссия применяет специальные ограничения в отношении граждан, имеющих двойное американское и белорусское гражданство, и может отказать в признании двойного американского и белорусского гражданства, включая отказ или задержку в предоставлении американской консульской помощи задержанным лицам с двойным гражданством», – утверждается в документе.

В понедельник Белоруссия приостановила участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и отозвала в Минск постпреда при ЕС. Кроме того, главу представительства ЕС в Белоруссии попросили выехать в Брюссель. При этом Литва отказалась признавать выход Белоруссии из «Восточного партнерства». Политолог Владимир Жарихин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причины решения Минска.

Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.

Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.12 / Французские власти пожертвовали Новым годом ради карантина

25.06 / В США обратились за пособием по безработице еще около 1,5 млн человек

12.08 / Белоруски вышли на мирный протест против действий силовиков

18.09 / В Минске оценили резолюцию Европарламента по Белоруссии

20.03 / Москва посоветовала Западу принять факт воссоединения Крыма с Россией

18.06 / США заявили о готовности самостоятельно пресечь действия российских хакеров

05.08 / Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья

20.05 / Ученые предупреждают о глобальном катаклизме в 2060 году

19.08 / Шмыгаль поручил проверить украинские школы и детсады перед 1 сентября

05.07 / Канье Уэст хочет стать президентом США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика