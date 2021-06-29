Госдеп рекомендовал американцам не ездить Белоруссию

Госдепартамент Соединенных Штатов оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам не путешествовать в Белоруссию, говорится в письменном заявлении внешнеполитического ведомства США.

В документе подчеркивается, что в составляемом Госдепартаментом США списке стран «28 июня Белоруссия остается на четвертом уровне – не путешествовать», передает ТАСС.

«Не путешествуйте в Белоруссию из-за произвольного применения законов и риска задержания», – пояснили в Госдепартаменте Соединенных Штатов, указав также и на ситуацию вокруг пандемии в республике.

«Белоруссия применяет специальные ограничения в отношении граждан, имеющих двойное американское и белорусское гражданство, и может отказать в признании двойного американского и белорусского гражданства, включая отказ или задержку в предоставлении американской консульской помощи задержанным лицам с двойным гражданством», – утверждается в документе.

В понедельник Белоруссия приостановила участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и отозвала в Минск постпреда при ЕС. Кроме того, главу представительства ЕС в Белоруссии попросили выехать в Брюссель. При этом Литва отказалась признавать выход Белоруссии из «Восточного партнерства». Политолог Владимир Жарихин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причины решения Минска.

Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.

Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.