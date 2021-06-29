 

В работе соцсети Instagram произошел сбой

29.06.2021, 2:22, Новости дня
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Сбой в работе социальной сети Instagram произошел в понедельник в нескольких странах, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, жалобы поступают из Соединенных Штатов, Британии и Канады. Среди сообщивших о неполадках пользователей 41% пожаловались на проблемы с загрузкой ленты новостей, у 40% возникли сложности с видео в сториз и еще 19% столкнулись с трудностями при размещении постов в соцсети, передает ТАСС.

В минувший четверг в работе соцсети Instagram произошел глобальный сбой. Днем ранее в США случился сбой в работе Facebook и Instagram. Кроме того, 17 июня произошел сбой в работе сайтов авиакомпаний и банков США и Австралии. Днем ранее пользователи из США и Британии пожаловались на сбой в работе соцсети Twitter.

8 июня произошли масштабные сбои в работе Twitter, Twitch, Amazon и Reddit. Также были зафиксированы проблемы у сайтов CNN, New York Times, Guardian, сервисе HBO Max, Spotify, Github и в работе сайтов британского правительства. За день до этого проблемы наблюдались в работе сервисов компании Mail.ru Group.



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