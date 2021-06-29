 

У журналиста InformNapalm Ивашина в белорусском карцере возникли проблемы с сердцем

29.06.2021, 2:12, Новости дня
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“Во время пребывания в карцере у Дениса случился сердечный приступ. Никогда ранее подобного не происходило. Неудивительно, ведь в камере “парилка” – окна закрыты, вентилятор передать нельзя. А может, что-нибудь другое. Все это называется словом пытка”, – написала она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2809610092683106&id=100009024276179

Эту же информацию в Facebook подтвердила и супруга журналиста Ольга Ивашина. В комментариях она уточнила, что журналист был в карцере пять дней – с 19 июня. 24 июня его оттуда перевели в обычную камеру, и на следующий день он вместе с супругой поехал к врачу.

https://www.facebook.com/volha.krapotsina/posts/4063949820350261

Контекст:

Ивашина задержали 12 марта в Гродно. По словам его матери, журналиста задержал КГБ Беларуси и провел обыск в его квартире. InformNapalm связывает задержание своего редактора с его журналистской деятельностью – накануне он давал комментарии каналу “Настоящее время” на тему своего расследования о бывших бойцах расформированного в Украине спецподразделения “Беркут”, которые сбежали в Беларусь.

Правозащитная организация “Весна” признала Ивашина политзаключенным. Правозащитники отмечают, что журналисту вменяют ст. 365 Уголовного кодекса Беларуси (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел).

На задержание отреагировало Министерство иностранных дел Украины. Там отметили, что задержание вызывает особое беспокойство на фоне продолжающегося наступления на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Республике Беларусь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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