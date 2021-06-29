Times – Меркель выступает за запрет на въезд в ЕС для всех приезжающих из Великобритании

Из-за стремительного распространения штамма «дельта» Ангела Меркель хочет присвоить Соединённому Королевству статус «страны, вызывающей обеспокоенность», пишет The Times. Канцлер Германии намерена запретить въезд в ЕС для всех приезжающих из Великобритании — вне зависимости от того, привиты они или нет. Впрочем, по данным издания, многие страны блока считают, что подобные решения должны принимать они сами, а не Берлин.



Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена добиться запрета на въезд в ЕС для всех приезжающих из Великобритании — вне зависимости, вакцинированы они или нет, пишет The Times. Из-за масштабно распространившегося штамма «дельта» Берлин хочет присвоить Соединённому Королевству статус «страны, вызывающей обеспокоенность».

По информации издания, вопрос будет обсуждаться высокопоставленными чиновниками из ЕС и национальных правительств на заседании комитета Евросоюза по реагированию на политические кризисы 28 июня. Известно, что Греция, Испания, Мальта и Португалия собираются выступить против предложения Германии. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь поддерживает идею об обязательном карантине для всех невакцинированных въезжающих.

Как считает источник в британском правительстве, Меркель в своей инициативе «выглядит всё более изолированно». «Многие страны посчитают, что такое решение должно оставаться за ними, а не за Берлином», — прокомментировал собеседник The Times. На предстоящей в скором времени встрече с Меркель премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попытается убедить Германию изменить позицию.

В самом Соединённом Королевстве ранее министры анонсировали, что собираются разрешить гражданам, сделавшим обе прививки, выезжать в страны из «жёлтого списка» без необходимости соблюдать карантин по возвращении. Несмотря на обещания Джонсона внедрить эту схему к июлю, министры полагают, что всё будет готово не ранее августа. Для реализации инициативы требуется решить немало важных вопросов — к примеру, о том, как быть с невакцинированными детьми или кто будет проверять статус вакцинации.

Относительно правил Евросоюза Эммануэль Макрон настаивает, что блок должен придерживаться «согласованных» мер и что новые ограничения могут стать основой для европейского вакцинного паспорта, «зелёного пропуска». Париж и Берлин предупредили, что страны северной части ЕС оставляют за собой право вводить внутренние ограничения на перемещение, которые запретят туристам из Германии, Франции и других европейских стран путешествовать без карантина. Это может нанести удар по средиземноморскому туризму.

«Мы едины в своей позиции с Ангелой Меркель касательно необходимости сохранять бдительность в условиях появления нового варианта (коронавируса. — ИноТВ) и непременно координировать действия в рамках ЕС», — заявил Макрон.

Как напоминает The Times, на прошлой неделе Меркель призвала ЕС перенять действующие в Германии правила относительно Великобритании, которые требуют 14-дневного карантина для всех приезжающих из Соединённого Королевства.