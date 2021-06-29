Текстурированный низкий хвост назван трендом будущей осени, но носить его можно уже сейчас: инструкция для самых модных

Несложно вспомнить самую распространенную прическу у девочек и длинноволосых парней: хвост. Зачастую это тот самый конский хвост, который мы носим, можно сказать, с самого детства. И вот в 2021 году хвост со своими маленькими изюминками входит в модные тренды осени.

Для воплощения модного элемента образа понадобятся:

Чистые волосы.Две расчески (с редкими и частыми зубчиками).Две резинки.Шпильки.Текстурирующий спрей.Мусс для объема.Зубная щетка.

Первая ступень: правильно подготовленные волосы

Каждая прическа, прежде всего, любит чистые волосы. Для того чтобы по окончании добиться правильной текстуры, волосы не должны быть тяжелыми. То есть ни шампунь, ни кондиционер не должны содержать приводящих к упомянутому состоянию большого количества масел или ламинирующих веществ.

На влажные волосы необходимо нанести текстурирующий спрей, а высушить волосы без применения фена и не выпрямляя утюжком. Очень важно добиться небрежной волнистости по всей длине. Ее позже можно будет художественно подправить.

Вторая ступень: пробор и основной хвост

Мода на классический прямой пробор никуда не пропадала, и для этого направления он имеет центральное значение в прическе. Когда ровный прямой пробор сделан, отделяем по хорошей пряди шириной в пол-ладони с каждой стороны лица, которые оставляем в покое до следующего шага.

А вот волосы, которые остались, нужно обработать муссом для объема, расчесать, затянуть в тугой низкий хвост. Что касается резинок для хвоста, то они должны быть:

тонкие;достаточно крепкие;силиконовые;цвета в тон волосам.

Для этого действия нужно выбрать расческу с редкими зубчиками в рядах, чтобы не разрушить эффект волос, как после отдыха на пляже.

Третья ступень: обрамление прядями

Оставленные по бокам лица длинные пряди обрабатываем спреем, расчесываем расческой с частыми зубчиками, чтобы текстура обрамляющих прядей отличалась от нижней основы. Каждую прядь по отдельности подводим к уже завязанному ранее хвосту, пропускаем по верху. После этого обе пряди внизу обвязываем во второй хвост. Так как резинки тонкие и в тон волосам, их будет практически не видно на этом этапе прически.

Завершение прически

Основание хвоста окаймляется тонкими прядями, в виде импровизированной резинки из волос, которую желательно разгладить зубной щеткой. Концы и обвитие прядей фиксируются при помощи лака сверху и шпилек-невидимок на затылке.

Я обыкновенно спешу и не всегда могу позволить себе сделать что-нибудь эдакое на голове. А тут трендовый хвост, который забирает от силы 10 минут времени и минимум усилий.