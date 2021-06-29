В мире: Кто выдал секреты британской провокации против России

История с находкой на автобусной остановке секретных документов минобороны Великобритании о планах по проходу британского эсминца через территориальные воды РФ продолжает обрастать странными подробностями. Большинство из них свидетельствуют о том, что это был целенаправленный вброс. Кто и зачем сделал эту утечку?

Ветерана советской и российской разведки Юрия Кобаладзе в одном из интервью спросили, что является самым страшным в жизни разведчика. В ответ Юрий Георгиевич рассказал следующую историю.

Однажды жарким летом он работал с документами в своем кабинете в комплексе зданий разведки в Ясенево. Кондиционеров там тогда еще не было, потому окна были раскрыты настежь. Вдруг кто-то зашел, дверь открылась, образовался сквозняк. И все документы, лежавшие на столе, бабочками выпорхнули во внутренний двор. Последовала комичная погоня за бумагами, чтобы они, ветром гонимые, не перелетели через забор, на улицу. Где их мог бы подобрать любой желающий.

Это самое страшное, что могло случиться с сотрудником разведки. Не потеря агента, не высылка, а именно утеря секретных документов. За такое в советское время можно было лишиться не просто карьеры, а вообще дальнейшей биографии.

А вот в Соединенном Королевстве такое обычно сходит с рук. Традиционное британское раздолбайство никто не отменял. И оно в подметки не годится всем стереотипам про российский национальный характер.

Как-то недавно сотрудник британской разведки шел на доклад по Афганистану в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит. И все бы ничего, но в руках он держал папку с совершенно секретными материалами по агентуре в Афганистане. И папка была почему-то открыта, причем именно на той странице, где перечислялись личные данные агентуры. Толпившиеся на Даунинг-стрит журналисты ее просто сфотографировали, получив все явки, имена и пароли.

А бывший премьер-министр Джеймс Кэмерон как-то поехал на скоростном поезде из Лондона в Глазго (что-то вроде нашего «Сапсана» с сидячими местами) на свадьбу родственницы. В какой-то момент он встал и пошел в вагон-ресторан пропустить стаканчик. Там его опознал простой подданный Ее Величества, очень удивился и пошел в тот вагон, где ехал премьер-министр. На его столике спокойно лежал red box – знаменитый кожаный красный чемоданчик, в котором члены правительства носят секретные документы вплоть до касающихся ядерного оружия. На чемоданчике золотым тиснением было написано Prime minister, а ключ был вставлен в замок.

Человек спокойно все это сфотографировал и потом утверждал, что мог просто взять красный чемоданчик и унести. Задним числом служба безопасности утверждала, что она следила за красным чемоданчиком и унести его бы не дала, но осадок остался.

Ладно, Кэмерон – отдельная история. Однажды он забыл в пабе свою восьмилетнюю дочь. Но на этом казусе закончился дешевый популизм британского правительства. Политикам наконец-то запретили ездить на работу на велосипедах, автобусах и в метро. Популизм популизмом («мы с простым народом»), но государственные секреты все-таки важнее. А красные чемоданчики теперь принято камуфлировать. Их кладут внутрь простой сумки.

Что не отменило череду потерь секретных документов британскими чиновниками чуть меньшего ранга во все тех же пригородных электричках (в тот же Кент, где многие из аристократов живут, а на работу в Лондон ездят на поездах). Документы про Афганистан и Сирию регулярно терялись именно в электричках и в метро. Многие кивают на то, что в Великобритании даже сотрудникам правоохранительных органов и разведки разрешено выпивать на рабочем месте (ну, пару пинт пива всего, кто там проследит), или в обеденный перерыв в пабе или в клубе, как элемент национальной культуры. Но результат налицо. И никакого Петрова с Бошировым не надо.

Однако в конкретном случае, касающемся потери документов относительно прохода эсминца «Дефендер» у берегов Крыма, все-таки больше реальной политики, чем таких вот умопомрачительных историй.

Во-первых, бросается в глаза, что были потеряны и мистически найдены именно те бумаги, которые и требовалось показать именно в этот момент времени. Не что-то про ядерное оружие, а именно про эсминец в Черном море. И эти документы были потеряны за два дня до самого события. В такие совпадения верится с трудом.

Обычно среднестатистический законопослушный британец-протестант, найдя что-то чужое на автобусной остановке, понесет отдавать найденное владельцу. Или в полицию. А в этом случае человек пошел в Би-би-си. Конечно, люди разные. Может, от вещательной корпорации денег хотел или что-то идейное в нем взыграло. Но вообще странный поступок. Был же случай, когда охрана президента США Барака Обамы по пьяни забыла в баре во Франции все до единого документы, связанные с визитом Обамы в Марсель на встречу G20, включая расписание передвижения президента на несколько месяцев вперед и внутренние схемы гостиницы Carlton с расставлением охраны. Это те люди, которые прилетают передовым бортом и обязаны обеспечить охрану первого лица.

Нашедший эти документы французский официант получил специальную медаль ФБР и денежное вознаграждение. Он эти документы не принес в газету, а позвонил в полицию.

Во-вторых, важно понимать, что именно было в документах, найденных в Кенте. Из них как бы следует, что в МО Соединенного Королевства работают большие стратеги и аналитики, которые заранее просчитали все плюсы и минусы прохождения эсминца через российскую границу у мыса Фиолент и сделали вывод, что для имиджа Великобритании лучше поставить себя под удар, чем увернуться и «показать слабость». Причем в этом анализе ответственность заранее возлагалась на российскую сторону и просчитывались риски от возможного реагирования России.

Кстати, заранее было понятно, что двигаться по российским водам эсминец будет не более двадцати минут, из чего изначально вытекало, что его не потопят. Просто мирные переговоры с такого рода нарушителями занимают минимум полчаса. А так – пропылили, где опасно, и вроде как герои. Это свидетельствует в пользу того, что такая хитроумная утечка могла быть организована в недрах самого МО Великобритании. Понятно, что с целью поднятия престижа. Но только ли с этой целью?

То, что кабинет Бориса Джонсона неоднороден и его постоянно сотрясают внутренние скандалы – не секрет. Конфликт между министром обороны Беном Уоллесом и главой Форин Офис Домиником Раабом – одна из самых сложных проблем внутри нынешнего правительства Королевства. По другим утечкам, именно Бен Уоллес настаивал на прохождении корабля через российские территориальные воды у мыса Фиолент, а Рааб был якобы против.

Две башни Вестминстерского дворца немного повздорили. Минобороны Великобритании полагает, что можно стучать по носу русскому медведю ради политических интересов руководителя этого ведомства. Форин Офис говорит, что вести себя так не следует, ибо медведь все-таки опасен.

Да, по принципу «кому выгодно» более всего в ней был заинтересован именно Бен Уоллес.

Да, объявили расследование по факту неосторожного обращения с секретными материалами. Но, во-первых, на них написано просто «секретно», то есть уровень доступа довольно низкий. На некоторых есть надпись Strickly UK Eyes Only, что несколько выше по степени секретности, но эти документы имели отношение к Афганистану, а не к эсминцу в Черном море. Но в целом ущерб обороноспособности Великобритании эта утечка (или вброс) не нанесла. Можно быть уверенным, что мы никогда не увидим результатов расследования этого факта утечки, несмотря на то, что МО Великобритании уже подтвердило то, что бумаги мог потерять некий «высокопоставленный сотрудник» министерства. Тем более что личность нашедшего документы тоже не раскрывается.

Таким образом, если утечка была организована из недр Министерства обороны Соединенного Королевства, чтобы выставить британских моряков героями, а само МО – оплотом стратегического мышления и аналитики, перед нами не вопрос мировой политики. И даже не вопрос противостояния Британии и России. Просто внутри британского правительства готовы рисковать не только жизнями моряков, но и мировой стабильностью ради выяснения личных отношений и личных политических дивидендов.

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