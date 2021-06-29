 

Зеленский ввел на Украине «налог на Google»

29.06.2021, 1:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги на Украине, таких как Google, Facebook, Viber и других.

«Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов», – говорится на сайте офиса украинского президента.

Уточняется, что закон дополняет Налоговый кодекс Украины нормами относительно «усовершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам». Электронные услуги, которые компании-нерезиденты поставляют физическим лицам на территории Украины, теперь будут облагаться НДС 20%.

Ранее Зеленский подписал закон, предоставляющий право мужчинам брать декретный отпуск.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.05 / Мишустин указал на плодотворное взаимодействие РПЦ и государства

11.07 / Chery презентовала 7-местный паркетник Exeed VX

09.11 / Алиев заявил о планах заставить Армению через суд заплатить за разрушения в Карабахе

05.01 / Впервые за 15 лет компания AMD опередила Intel в продажах настольных процессоров

30.03 / В Венесуэлу доставлена третья партия вакцины «Спутник V»

06.02 / МИД Германии: Если Россия не пересмотрит решение о высылке дипломата, этот шаг не останется без ответа

30.06 / Московская биржа открылась снижением

10.11 / Spiegel – тестов на коронавирус в Германии начинает не хватать

30.06 / Радужная диета: врач рассказал, чем полезны овощи разных цветов

08.12 / Великобритания первой начала массовую вакцинацию от COVID-19, возобновил работу КСУ. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика