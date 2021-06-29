Зеленский ввел на Украине «налог на Google»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги на Украине, таких как Google, Facebook, Viber и других.

«Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов», – говорится на сайте офиса украинского президента.

Уточняется, что закон дополняет Налоговый кодекс Украины нормами относительно «усовершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам». Электронные услуги, которые компании-нерезиденты поставляют физическим лицам на территории Украины, теперь будут облагаться НДС 20%.

Ранее Зеленский подписал закон, предоставляющий право мужчинам брать декретный отпуск.