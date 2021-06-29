Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

В районе нефтяного месторождения «Омар» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор была обстреляна военная база США, информирует сирийский государственный телеканал «Сурия».

«Незаконная американская военная база в районе месторождения «Омар» на востоке провинции Дейр-эз-Зор была подвержена ракетному обстрелу», – цитирует сообщение РИА «Новости».

По данным источников сирийского телевидения, в районе названной базы барражирует военная авиация.

Ранее сообщалось, что США нанесли два удара по Сирии и один по Ираку, авиаудары наносились по оружейным складам военизированных группировок.