 

Лавров уверен, что на Западе детей убеждают в бисексуальности Иисуса. Вероятный источник его слов – видео из TikTok

29.06.2021, 1:16, Новости дня
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В статье Лавров критикует концепцию “порядка, основанного на правилах” (rules-based order), которая, как он утверждает, является средством манипуляции со стороны Запада и “проявляется в посягательстве не только на международное право, но и на саму природу человека”.

Глава российского МИД убежден, что в западных школах детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом, а “попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в “просвещенной Европе”.

При этом никаких подтверждений своих слов Лавров не предоставил. Журналисты новостного Telegram-канала It’s My Media пишут, что вероятным источником истории об “Иисусе-бисексуале” может быть видео в TikTok многодетной матери Эммалин Кэррол Саутвелл из Австралии, которое вышло в мае 2021 года.

Женщина записала на видео разговор своих детей об Иисусе. Один из них говорит, что в школе их якобы учат тому, что Иисус – би, потому что любит всех на планете, и небинарная личность, так как носил платье, будучи мужчиной. При этом сама женщина отвечает детям, что это неправда и их не могли такому учить в школе.

@emmalinecs

An interpretation from an innocent mind… #asklevi #fyp #mumsoftiktok #momsoftiktok

* original sound – EmmalineCS

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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