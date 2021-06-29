 

Local – шведский премьер ушёл в отставку, чтобы не устраивать выборы в разгар пандемии

29.06.2021, 1:14, Новости дня
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Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен ушёл со своего поста после вынесенного ему и его правительству вотума недоверия, пишет Local. На такой шаг он пошёл с целью не допустить досрочных выборов на фоне пандемии коронавируса. Он уверен, что сформировать новое правительство удастся в ходе серии переговоров в парламенте.


Reuters

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подал в отставку после того, как ему был вынесен вотум недоверия из-за законопроекта, согласно которому домовладельцы смогут свободно устанавливать арендную плату за новое жильё, пишет Local. Социал-демократ стал первым главой правительства в стране, которого постигла такая участь.

«Это было самое сложное политическое решение из тех, которые я когда-либо делал», заявил он, подчеркнув, что действовал исключительно «в лучших интересах Швеции», пытаясь не допустить досрочных выборов из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Уход премьера в отставку запускает серию переговоров между спикером парламента и лидерами шведских политических партий с целью сформировать правительство с поддержкой большинства депутатов. Возможно, в результате Лёвен вернётся на свой пост, или он отойдет члену оппозиции. Если же переговоры закончатся неуспешно, нужно будет всё равно проводить выборы. Социал-демократ уверен, что всё получится, и шведам не придётся ходить на голосование, подвергая риску своё здоровье.



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