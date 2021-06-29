Польский эксперт – вырисовывающийся российско-немецкий альянс не может не вызывать беспокойтсва

Поляки, наверное также как и прибалты, боятся думать о том, на что способна Германия, когда она начинает заключать сделки с Россией, говорит польский журналист Михал Карновский. В беседе с Radio Maryja он призывает не сводить глаз с немецких властей, которые хотят связать руки Польше в энергетическом плане и превратить её в заложники дорогостоящего газа, который она будет получать по трубам «Северного потока—2».



Reuters

В Брюсселе состоялся саммит лидеров стран-членов ЕС, главной темой которого стала тема отношений с Россией. Германия и Франциявысказались за улучшение отношений с Владимиром Путиным, но в конце концов, после нескольких часов дебатов, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ближайшем будущем саммита Россия-ЕС на уровне глав государств и правительств не стоит ожидать, пишет Radio Maryja.

«Это был тот момент, когда решалось то, сохранит ли ЕС некую порядочность в плане отношений с Россией и выступает ли он лояльным партнёром для государств, для которых угроза имеет первостепенное значение», — заявил порталу польский журналист Михал Карновский. В беседе он отметил, что польский голос в лице заявления премьер-министра страны Матеуша Моравецкого был действенным и убедительным. «Это ещё одно доказательство тому, что мы весомы в ЕС. Сегодня нам часто попадает, мы имеем конфликты, потому что у нас есть своё мнение, именно потому что мы в состоянии оказать сопротивление различным течениям. Польша всегда говорит правду, пытается убеждать в своей правоте и иногда проигрывает, но очень часто она именно побеждает», —подчеркнул он.

В интервью эксперт обратил внимание на то, что угроза со стороны РФ особенно ощущается на территории Литвы, Латвии или Эстонии. По его мнению, эти страны имеют полное право на то, чтобы чувствовать себя защищёнными со стороны ЕС.

Карновский также заявил, что поляки не могут не думать о том, на что способна Германия, когда она начинает заключать сделки с Россией. Он считает, что отмена санкций со стороны США в отношении «Северного потока—2» это большой успех Москвы. Более того, такой ход событий обнажил катастрофическую ошибку польской оппозиции, которая в последние годы твердила полякам, что они должны держаться подальше от пророссийского политика — Дональда Трампа, в то время как Джо Байден восстанет против Путина, но всё получилось наоборот.

«Немецко-российский альянс не может не вызывать беспокойства. На различных уровнях видно пренебрежение в отношении более мелких народов. Те, кто обещают нам безопасность в обмен на подчинение немецкому влиянию, совершают фундаментальную ошибку, потому что в результате Германия отнимет у нас наш суверенитет», — пояснил он.

По мнению Карновского немецкая политика будет преследовать цель выхода на новый уровень отношений с Россией, если и не открыто на форуме ЕС, то в более тайном порядке.

«Мы должны пристально наблюдать за немецкими властями, потому что их цель заключается в том, чтобы связать Польше руки в плане её собственного энергетическом сектора. Об этом свидетельствует последовавший от Берлина приказ закрыть наши угольные электростанции, запретить строительство атомных электростанций, в итоге мы будем обречены на российский газ. который будет поступать к нам по трубам «Северного потока—2», то есть из Германии», — предупредил журналист. «Этот проект очень опасен для Польши. Именно из-за него для всех граждан будут высокие цены на энергоносители, что, в свою очередь, сделает нашу экономику менее конкурентоспособной. Она также превратится в элемент шантажа, который смогут использовать как россияне, так и немцы», — резюмировал он.