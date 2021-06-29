Модно, не вызывающе и идеально для жары: как носить тренд этого лета — шорты бермуды

В летнюю жару хочется в первую очередь комфорта, но в то же время желание быть в тренде непреодолимо. Тогда стоит обратить внимание на шорты бермуды пастельных оттенков, находящиеся в этом сезоне не пике моды. Чтобы выглядеть стильно, нужно всего лишь запомнить несколько актуальных комбинаций и применять их на практике.

В первую очередь следует выбрать фасон и цвет шорт. Затем можно приступать к комбинированию их с рубашками, пиджаками, топами, различной обувью и аксессуарами.

С топами и рубашками

Бежевые шорты бермуды отлично сочетаются с любыми предметами гардероба. Например, выбрать комплект с голубой рубашкой с пуговицами, коричневым ремнем, большой серой сумкой из кожи и замшевыми коричневыми сандалиями на платформе (на главном фото).

Можно надеть их с белой рубашкой с пуговицами, белыми сандалиями на плоском ходу со шнуровкой и бежевой соломенной шляпой.

Очень эффектный образ получится, если скомбинировать светлые желтые шорты бермуды с яркой полосатой толстовкой, туфлями лодочками и бело-розовым клатчем.

Еще один потрясающий образ – голубые шорты с черной футболкой, белым клатчем и белыми туфлями.

Простой и беспроигрышный вариант – розовые шорты с белой футболкой.

С пиджаками и кардиганами

Такие варианты понравятся любителям костюмов.

Можно выбрать сиреневый льняной костюм, состоящий из шорт бермудов с завышенной талией и свободного длинного пиджака. К нему подойдет белая рубашка, белая кожаная сумка, белые туфли на низком каблуке, большие солнцезащитные очки и ожерелье.

Другой превосходный комплект – бледно-розовый костюм, состоящий из шорт и пиджака оверсайз. С ним можно носить белый топ с V-образным вырезом и серебряные сабо.

Для создания повседневного образа можно сочетать светло-желтый пиджак в клетку со светло-серыми шортами бермудами. Дополнить шарфом, солнцезащитными очками, желтой мини-сумкой с цепочкой, белыми босоножками на низком каблуке с ремешком на щиколотке.

Эффектная комбинация получается из шорт желтого цвета, черной рубашки, черного пиджака, черных туфель на плоской подошве и клатча с принтом.

С голубыми шортами в полоску можно надеть белую рубашку с пуговицами и розовый кардиган. Дополнить образ черной большой сумкой и розовыми сандалиями на каблуках.