Не уборка, а арт-терапия: новый способ очистить межплиточные швы от грибка и плесени – ничего тереть не нужно

Плитка считается одним из самых популярных отделочных материалов. Она имеет высокий эксплуатационный ресурс и смотрится эффектно довольно длительное время. Однако шов между плитками может пожелтеть или покрыться плесенью. К сожалению, исправить ситуацию, используя обычные моющие средства, не всегда удается. Со временем на укладочном шве начнет проступать желтизна и процедуру очистки вам придется выполнять заново. Что делать в таком случае? Чем же можно отбелить межплиточную линию? Далее в статье вы сможете найти ответы на эти вопросы.

Что вам понадобится?

Для работы вам следует обзавестись перманентным маркером.

Продается он в канцелярском отделе. Примечательно, что это средство может вам пригодиться не только для отбеливания и дезинфекции линий между плитками. При помощи маркера успешно удаляются застарелые потеки и пятна. Это средство не навредит детям и животным, поскольку оно абсолютно безвредно и нетоксично. В целом при необходимости вы можете его смело использовать в своем жилище.

О процедуре отбеливания

Если это спецсредство у вас уже в наличии, приступайте к работе. Нужно отметить, что между плитками остается старая затирка, так как ее не потребуется заменять новой.

Перед использованием перманентного маркера подготовьте поверхность: тщательно очистите плиточное покрытие от грязи и пыли. Это позволит сэкономить белые чернила. Далее хорошенько встряхните маркер, снимете защитный колпачок и, немного надавливая, проведите стержнем полоску по прямой укладочной линии.

При покупке спецсредства обратите внимание на его стержень.

Желательно, чтобы ширина пера и линии соответствовали, благодаря чему работать получится быстрее. Выполнив это действие, вы заметите, как шов становится белее. Во время работы краска в маркере будет оседать. Поэтому не забывайте периодически его встряхивать. Может быть так, что вы выйдете за пределы линии и белые чернила попадут на плитку. В таком случае специалисты рекомендуют незамедлительно покрытие протереть.

Если чернила высохнут, удалять их будет намного тяжелее. Когда все швы будут зарисованы, оцените результат. Если потребуется, то процедуру отбеливания повторите. Ввиду того, что стержень истирается, для работы обзаведитесь несколькими маркерами.

В заключение

Как видите, отбелить шов несложно. Для этого не нужны особые навыки и умения. Потратив несколько минут, вы вернете кафельной кладке ее первозданный привлекательный вид.