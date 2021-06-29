 

Политолог объяснил причины выхода Белоруссии из «Восточного партнерства» ЕС

29.06.2021, 0:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Действия самого Евросоюза за прошедшие полтора года не были партнерскими. Такие соседи Белоруссии, как, например, Польша или Литва, явно работали на свержение действующей в Минске власти», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Жарихин, комментируя решение Белоруссии выйти из программы ЕС «Восточное партнерство».

«На прошлой неделе Брюссель ввел против Минска жесткие секторальные санкции и тем самым продемонстрировал фактический отказ от участия в программе, которая вообще-то предполагает двустороннее движение. Так что шаг Белоруссии – вполне логичный. Он симметричен к тем мерам, которые ранее предприняли страны Евросоюза», – отметил заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Политолог напомнил, что ранее к выходу из «Восточного партнерства» республику неоднократно призывали в Москве. Однако президент Александр Лукашенко принял такое решение не по этой причине, предполагает Жарихин. «Дело не в позиции России. Сама эта программа, которая и была предложена даже не всеми членами ЕС, а Польшей и Швецией, не получила развития, – несмотря на стремление ряда людей из команды Лукашенко вернуться к многовекторности. Брюссель сам лишил Минск всяких опций», –  считает аналитик.

Как полагает эксперт, серьезных материальных потерь Минску выход из «Восточного партнерства» не принесет. «Недавно введенные экономические санкции Запада, конечно, серьезно ударят по республике. А вот в рамках «Восточного партнерства» сотрудничество шло не столько на экономическом, сколько на политическом и гуманитарном уровнях», – отметил Жарихин.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Белоруссии объявили о выходе из инициативы «Восточное партнерство», а также предложили главе представительства ЕС в Минске Дирку Шубелю выехать в Брюссель, чтобы донести позицию республики о неприемлемости санкций.

Кроме того, в Минске начали процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Такие меры в Минске назвали ответом на ранее введенные европейские санкции.

Напомним, в программу «Восточное партнерство» Белоруссия вступила более 10 лет назад. Кроме нее, в программе участвовали многие другие бывшие советские союзные республики, например, Грузия, Украина и Молдавия. По мнению экспертов, участие Белоруссии в программе было постоянным поводов для споров восточноевропейских стран ЕС, рассматривавших Минск как вечного сателлита Москвы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.10 / Российские правозащитники выступили в поддержку граждан Беларуси

24.12 / “У вас и на лошадях можно!”. Галкин показал, как его дети от Пугачевой катаются по дому

08.01 / Цены на авиабилеты из Крыма и Сочи резко выросли

20.06 / Кулеба: Крымская платформа – политическое оружие Украины

01.07 / Явка в Москве достигла 48,73%

03.11 / Жителям Небраски советуют не голосовать на выборах президента США

21.02 / В столице Нигерии разбился военный самолет

05.04 / Глава АТОР назвала возможные сроки начала путешествий в Европу и Юго-Восточную Азию

09.10 / Упавших в обморок детей в Великих Луках выписали из больницы

25.06 / Раскрыта тайна исчезновения озера в Антарктиде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика