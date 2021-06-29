Политолог объяснил причины выхода Белоруссии из «Восточного партнерства» ЕС

«Действия самого Евросоюза за прошедшие полтора года не были партнерскими. Такие соседи Белоруссии, как, например, Польша или Литва, явно работали на свержение действующей в Минске власти», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Жарихин, комментируя решение Белоруссии выйти из программы ЕС «Восточное партнерство».

«На прошлой неделе Брюссель ввел против Минска жесткие секторальные санкции и тем самым продемонстрировал фактический отказ от участия в программе, которая вообще-то предполагает двустороннее движение. Так что шаг Белоруссии – вполне логичный. Он симметричен к тем мерам, которые ранее предприняли страны Евросоюза», – отметил заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Политолог напомнил, что ранее к выходу из «Восточного партнерства» республику неоднократно призывали в Москве. Однако президент Александр Лукашенко принял такое решение не по этой причине, предполагает Жарихин. «Дело не в позиции России. Сама эта программа, которая и была предложена даже не всеми членами ЕС, а Польшей и Швецией, не получила развития, – несмотря на стремление ряда людей из команды Лукашенко вернуться к многовекторности. Брюссель сам лишил Минск всяких опций», – считает аналитик.

Как полагает эксперт, серьезных материальных потерь Минску выход из «Восточного партнерства» не принесет. «Недавно введенные экономические санкции Запада, конечно, серьезно ударят по республике. А вот в рамках «Восточного партнерства» сотрудничество шло не столько на экономическом, сколько на политическом и гуманитарном уровнях», – отметил Жарихин.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Белоруссии объявили о выходе из инициативы «Восточное партнерство», а также предложили главе представительства ЕС в Минске Дирку Шубелю выехать в Брюссель, чтобы донести позицию республики о неприемлемости санкций.

Кроме того, в Минске начали процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Такие меры в Минске назвали ответом на ранее введенные европейские санкции.

Напомним, в программу «Восточное партнерство» Белоруссия вступила более 10 лет назад. Кроме нее, в программе участвовали многие другие бывшие советские союзные республики, например, Грузия, Украина и Молдавия. По мнению экспертов, участие Белоруссии в программе было постоянным поводов для споров восточноевропейских стран ЕС, рассматривавших Минск как вечного сателлита Москвы.