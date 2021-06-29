Политолог объяснил причины выхода Белоруссии из «Восточного партнерства» ЕС
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«Действия самого Евросоюза за прошедшие полтора года не были партнерскими. Такие соседи Белоруссии, как, например, Польша или Литва, явно работали на свержение действующей в Минске власти», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Жарихин, комментируя решение Белоруссии выйти из программы ЕС «Восточное партнерство».
«На прошлой неделе Брюссель ввел против Минска жесткие секторальные санкции и тем самым продемонстрировал фактический отказ от участия в программе, которая вообще-то предполагает двустороннее движение. Так что шаг Белоруссии – вполне логичный. Он симметричен к тем мерам, которые ранее предприняли страны Евросоюза», – отметил заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Политолог напомнил, что ранее к выходу из «Восточного партнерства» республику неоднократно призывали в Москве. Однако президент Александр Лукашенко принял такое решение не по этой причине, предполагает Жарихин. «Дело не в позиции России. Сама эта программа, которая и была предложена даже не всеми членами ЕС, а Польшей и Швецией, не получила развития, – несмотря на стремление ряда людей из команды Лукашенко вернуться к многовекторности. Брюссель сам лишил Минск всяких опций», – считает аналитик.
Как полагает эксперт, серьезных материальных потерь Минску выход из «Восточного партнерства» не принесет. «Недавно введенные экономические санкции Запада, конечно, серьезно ударят по республике. А вот в рамках «Восточного партнерства» сотрудничество шло не столько на экономическом, сколько на политическом и гуманитарном уровнях», – отметил Жарихин.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Белоруссии объявили о выходе из инициативы «Восточное партнерство», а также предложили главе представительства ЕС в Минске Дирку Шубелю выехать в Брюссель, чтобы донести позицию республики о неприемлемости санкций.
Кроме того, в Минске начали процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Такие меры в Минске назвали ответом на ранее введенные европейские санкции.
Напомним, в программу «Восточное партнерство» Белоруссия вступила более 10 лет назад. Кроме нее, в программе участвовали многие другие бывшие советские союзные республики, например, Грузия, Украина и Молдавия. По мнению экспертов, участие Белоруссии в программе было постоянным поводов для споров восточноевропейских стран ЕС, рассматривавших Минск как вечного сателлита Москвы.
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