 

Турция приостановила авиасообщение с шестью странами

29.06.2021, 0:30, Новости дня
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Турция решила приостановить авиасообщение с шестью государствами из-за распространения новых штаммов коронавируса.

«Авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР приостановлено с 1 июля до особого распоряжения. Прямые рейсы из этих стран в Турцию будут запрещены. Прибывшие в Турцию пассажиры, которые были в Бангладеш, Бразилии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР в течение последних 14 дней перед прибытием, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда в республику. После этого они будут помещены на карантин на 14 дней», – цитирует сообщение ТАСС.

В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса. Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур.



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