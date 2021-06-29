На запад Канады пришла 45-градусная жара

В западных провинциях Канады в понедельник установилась аномально жаркая погода в 40-45 градусов Цельсия, проинформировало национальное метеобюро.

Жаркая погода отмечается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, некоторых районах провинции Саскачеван, а также в южных частях арктических территорий страны – Юкона и Северо-Западных территорий. В течение понедельника столбики термометров будут здесь достигать отметки в 40-45 градусов Цельсия. В некоторых районах жара начнет спадать во вторник, а в ряде мест продержится до конца недели. О пострадавших пока не сообщается, передает ТАСС.

Власти указанных регионов объявили соответствующие предупреждения. Традиционно в такую погоду в зоне риска находятся лица с хроническими заболеваниями, граждане, имеющие психические расстройства, а также одинокие люди и горожане, которые проводят много времени в помещениях без кондиционера. Медики рекомендуют жителям затронутых жарой регионов Канады как можно меньше времени проводить на улице, больше пить воды, обязательно носить головные уборы.

Накануне температура воздуха в Москве превысила 32 градуса, побив очередной рекорд. Тем временем аномальная жара привела к резкому росту цен на электроэнергию в Восточной Европе.