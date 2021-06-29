 

“Такие решения незаконными лидерами не принимаются”. Литва не признает выход Беларуси из “Восточного партнерства”

29.06.2021, 0:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Такие решения незаконными лидерами не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью”, – сказал Ландсбергис.

По словам министра, решение о выходе из “Восточного партнерства” в первую очередь наказывает белорусов. Он также отметил, что Беларусь оценит преимущества “Восточного партнерства”, но это произойдет “скорее всего, после выборов”.

Предложение ЕС о помощи с реформами и поддержке демократической Беларуси остается в силе, подчеркнул глава литовской дипломатии.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Со 2 октября 2020 года по 24 июня 2021 года Евросоюз ввел против Беларуси несколько пакетов санкций – из-за фальсификации результатов выборов президента, насильственного подавления мирных протестов, принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, преследования оппозиционеров. В общей сложности под европейскими санкциями сейчас находятся 166 физических и 15 юридических лиц из Беларуси.

Лукашенко заявил, что введенные странами Запада санкции свидетельствуют о “бессилии” этих государств.

28 июня Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза “Восточное партнерство” из-за введенных против нее санкций. 

МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал это решение “еще одним шагом Беларуси назад”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.03 / Новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 выходит на рынок

02.03 / Саркози заявил, что не планирует выдвигаться кандидатом на новые выборы во Франции

02.06 / Экономист назвал условия для введения в РФ безусловного базового дохода

15.03 / Новый кроссовер Mahindra Scorpio вышел на тесты

11.02 / Германия погрузилась в снежный хаос

13.02 / Сенат оправдал Трампа на процессе по импичменту

27.11 / Додон собрался вывести людей на улицы для сохранения мира в Молдавии

06.10 / Эксперт заявила о «коррупционных клановых связях» нового премьера Киргизии

04.01 / В мире: Почему Лондон не выдал США Ассанжа

02.04 / Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика