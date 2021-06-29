“Такие решения незаконными лидерами не принимаются”. Литва не признает выход Беларуси из “Восточного партнерства”

“Такие решения незаконными лидерами не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью”, – сказал Ландсбергис.

По словам министра, решение о выходе из “Восточного партнерства” в первую очередь наказывает белорусов. Он также отметил, что Беларусь оценит преимущества “Восточного партнерства”, но это произойдет “скорее всего, после выборов”.

Предложение ЕС о помощи с реформами и поддержке демократической Беларуси остается в силе, подчеркнул глава литовской дипломатии.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Со 2 октября 2020 года по 24 июня 2021 года Евросоюз ввел против Беларуси несколько пакетов санкций – из-за фальсификации результатов выборов президента, насильственного подавления мирных протестов, принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, преследования оппозиционеров. В общей сложности под европейскими санкциями сейчас находятся 166 физических и 15 юридических лиц из Беларуси.

Лукашенко заявил, что введенные странами Запада санкции свидетельствуют о “бессилии” этих государств.

28 июня Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза “Восточное партнерство” из-за введенных против нее санкций.

МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал это решение “еще одним шагом Беларуси назад”.

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