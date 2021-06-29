 

Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и ранили украинского военного

29.06.2021, 0:20, Новости дня
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Боевики начали обстрел из стрелкового оружия примерно в 20.30. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.

Военному оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Его состояние – средней тяжести.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

https://www.facebook.com/otupivnich/posts/863145497620078

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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