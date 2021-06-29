Зеленский наградил орденом Свободы посмертно двух авторов Конституции

Орден Свободы – одна из высших государственных наград Украины. 28 июня 2021 года число кавалеров ордена Свободы достигло 71, среди них – 21 иностранный гражданин.

Этим же указом Зеленский отметил разными государственными наградами десятки других людей, внесших значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, тех, кто имеет весомые трудовые достижения.

Контекст:

Мусияка – нардеп II и IV созывов Верховной Рады Украины, бывший лидер партии “Вперед, Украина!”, профессор Киево-Могилянской академии. Умер 22 июля 2019 года в возрасте 73 лет.

Сирота – нардеп II, III и VI созывов Верховной Рады Украины, бывший глава Трудовой партии Украины, член-корреспондент Украинской академии наук национального прогресса. Погиб в ДТП 25 августа 2008 года в возрасте 52 лет.

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