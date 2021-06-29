Умер украинский литературовед Владимир Моренец

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Как сообщается на сайте НаУКМА, Моренец был доктором филологических наук, профессором, лауреатом государственной премии имени Тараса Шевченко, вице-президентом Ассоциации украинских писателей. Долгое время работал в академии, где преподавал теорию и историю литературы и заведовал кафедрой литературы. Был одним из основоположников развития и формирования докторской школы НаУКМА.

“Талантливый и известный ученый, Владимир Филиппович пришел в Могилянку в сентябре 1996 года… С тех пор вся его жизнь была связана с нашим университетом, факультетом и возглавляемой им кафедрой литературоведения”, – написала в прощальном слове декан факультета экономических наук, профессор НаУКМА Марина Ткачук.

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