 

Меркель настаивает на организации саммита ЕС–Россия

29.06.2021, 0:20, Новости дня
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На прошедшем саммите ЕС инициатива Меркель не нашла поддержки других членов Евросоюза из-за опасений ряда участников в невозможности достижения единой позиции 27 глав государств и правительств, заявила канцлер.

По ее мнению, эти опасения излишни и ЕС уже сделал первый шаг к возобновлению саммитов: начал изучать возможные форматы прямого диалога и определяет его темы.

По словам Меркель, на европейско-российском саммите необходимо четко заявить президенту РФ Владимиру Путину, где имеются проблемы в отношениях с Москвой. Кроме того, необходимо обсудить международные конфликты, отметила она.

Контекст:

Саммиты Россия – ЕС прекратились после оккупации Крыма в 2014 году.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.

24–25 июня 2021 года в Брюсселе проходил саммит лидеров ЕС. За день до его начала, 23 июня СМИ сообщили о желании Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС.

На следующий день Меркель заявила, что Евросоюз “должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом”. Заявление Меркель поддержали Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Кремль позитивно отнесся к инициативе Меркель о возобновлении диалога.

Однако практически половина стран – членов ЕС выразили резкое неодобрение этой идеи. МИД Украины вызвал послов Германии и Франции из-за этой инициативы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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