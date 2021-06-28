Подойдут и для улицы: советы на лето по созданию аутфитов со спортивными шортами

Спортивные шорты пользуются большой популярностью и могут вписаться в любой образ. Такая одежда красивая, модная и функциональная, поэтому ее выбирают для себя многие знаменитости.

Не стоит думать о том, что спортивные шорты подходят лишь для похода в спортзал или для создания простых и повседневных образов. Это универсальный предмет гардероба, который сочетается практически со всем. При правильной комбинации можно создать экстравагантный или элегантный образ. Вот несколько хороших идей.

Короткие спортивные шорты со свитшотом

Это очень интересное и гармоничное сочетание, которое является классическим. Это простой и неформальный способ ношения шорт.

Если добавить к своим спортивным шортам не только базовую толстовку и кроссовки, но и сумку с цепочкой и эффектные солнцезащитные очки, это нридаст придать образу более шикарный вид.

Шорты с кардиганом

Это одно из самых удачных и неожиданных сочетаний, которое подходит для дам любого возраста.

Можно надеть такой наряд вместе с балетками или же дополнить образ сандалиями на плоском ходу и небольшой сумкой через плечо.

Короткий спортивный костюм

Это стильный и эффектный наряд, который отлично подходит для создания повседневного образа.

Можно просто надеть шорты с подходящей по стилю и цвету толстовкой, босоножками на высоком каблуке и мягкой сумкой. Такой образ отлично подойдет даже для вечеринки. Нестандартный лук получится точно незабываемым.

Шорты с рубашкой

Если хочется создать достаточно простой, но притягательный деловой образ, то стоит надеть спортивные короткие шорты вместе с рубашкой.

Дополнить наряд можно при помощи удобных лоферов и красивой сумки. Получится просто идеальный вариант, который не оставит равнодушной ни одну модницу.

Шорты с укороченной толстовкой

Это очень интересное, модное и стильное сочетание, которое обязательно понравится абсолютно каждой девушке. Шорты с укороченной толстовкой идеально подойдут для лета.

В итоге получится удобный и универсальный комплект. Однако стоит помнить о том, что такой наряд подойдет только стройной девушке с подтянутой фигурой.

Шорты с пиджаком и красивым поясом

Если к спортивным шортам добавить красивый пояс, то образ полностью преобразится.

Дополнить этот наряд можно при помощи таких предметов гардероба, как простая белая футболка и бежевый удлиненный пиджак. В итоге получится гармоничный образ.

Простой и непринужденный лук

Простая укороченная белая футболка вместе со спортивными шортами и босоножками на плоской подошве – отличный вариант для создания непринужденного образа.

Чтобы выглядеть еще более привлекательно, нужно добавить стильную сумку.

Шорты с блейзером

Можно придать своим спортивным шортам совершенно новый вид, если сочетать их с блейзером черного цвета. Дополнить образ стоит при помощи простой базовой футболки.

Яркие шорты

Если хочется найти для себя отличный летний вариант, то стоит выбрать простые и лаконичные льняные шорты с высокой посадкой и стрелками. Дополнить их можно с красивой блузой. Получится отлично.