Особенно хороши плакучие формы: как создать сад малого ухода на 6 сотках

В последние пару лет в связи со сложившейся ситуацией в мире люди все чаще выбирают отдых на собственном участке. Многие уже переехали за город или находятся на этапе строительства дома.

Но мало построить дом. Хочется, чтобы сад был ухожен и в нем росло много красивых и душистых цветов. Многие считают, что если разбить большие клумбы, то и ухаживать будет тяжело. Но это совершенно не так. Если следовать инструкциям и слушать советы ландшафтных дизайнеров, то сад может быть не только красивым, но и малоуходным. Как это сделать? Давайте разбираться.

Ухоженный сад — мечта каждого дачника

Ландшафтные дизайнеры малоуходным называют тот сад, которые не теряет своей декоративности и красоты при минимальном уходе. Такой сад не требует лишних усилий. Весь участок, отведенный под декоративные растения, или плотно засажен, что сорнякам негде расти, или покрыт мульчей. А все клумбы оснащены автоматическим поливом.

Многие начинающие садоводы, да и ландшафтные дизайнеры любят брать пример с английских садов, которые продуманы до мелочей и эффектно смотрятся со своей нарочитой запущенностью.

Для оформления лучше использовать безопасные для животных и детей растения, которые произрастают в том регионе, где вы проживаете. Выбирайте неприхотливые, выносливые и не требующие укрытия варианты. Высаживать их необходимо таким образом, чтобы они по мере подрастания сомкнулись и не дали шанса сорнякам.

Малоуходный сад — новое направление в ландшафтном дизайне

В последние годы набирает обороты создание естественных садов. Другими словами, на первый взгляд клумбы выглядят нерукотворными, как будто их создала сама природа. В таких садах используются злаки, многолетние растения и травы, произрастающие в регионе, в котором находится дачный участок.

Правильное соотношение растений

Чтобы клумба сохраняла декоративные качества, необходимо соблюдать пропорции 70 к 30 (70% растений, которые создают базу сада и не теряют свои декоративные свойства на протяжении всего сезона, и 30% цветов, которые считаются красивоцветущими). А чтобы цветы радовали глаз весь теплый сезон, необходимо, чтобы 30% цвели весной, 40% – летом и 25% – осенью.

Чтобы за садом не нужно было много ухаживать и тратить много времени на полив, прополку и подкормку, растения должны быть выносливыми и неприхотливыми в уходе. Главное правило: чем меньше экзотических сортов, тем лучше. Обычные полевые цветы облегчают жизнь садоводу и помогают привлечь пчел и шмелей. Но не забывайте, что также следует избегать агрессивных растений, чтобы они не вытеснили со всей площади соседей.

Ландшафтные дизайнеры при оформлении сада высаживают растения, которые повторяются несколько раз на одной клумбе. Прекрасно выглядят композиции из шалфея, астр, сальвии розовой, хосты. Таким образом, сад объединяется в единую картину и появляется эффект волн. А в идеале образуется цветистый ковер из простых растений.

Лучшее решение — это многоуровневый сад. Верхний ярус создают кроны деревьев, затем идут кустарники, а в нижнем ряду высаживаются многолетники (скелет, рядовые, воздух). Даже в одном ярусе могут сочетаться высокие и низкие растения.

Первый ярус создает фон. Но если у вас в саду есть красивый забор или густая живая изгородь, то «скелет» цветника создавать не нужно. В противном случае необходимо высаживать высокорослые злаковые культуры, девясил, астровые и таволгу.

К «рядовому» ярусу относятся растения с соцветиями метелками и свечками, а также зонтичные растения и соцветия в виде шаров. Но последние два вида используются меньше всех.

В ярусе «воздуха» создается эффект размытости и дымки. Этот ряд должен быть нарочито небрежный. Достигается желаемый эффект при помощи прозрачных злаков и декоративных трав.

Как создать малоуходный сад на маленьком участке

Сложно разбить красивый сад в английском стиле, если во владении всего шесть соток. Такой участок будет выглядеть неухоженным и заросшим. Однако отечественные дизайнеры нашли выход из подобной ситуации.

Если на участке высадить экзотические растения, например, эустомы, то сад автоматически не будет малоуходным. Главная прелесть неприхотливых растений — посадили и забыли об их существовании. Но ведь чем больше участок, тем больше хлопот. И при оформлении садовод должен понимать, что хотя бы раз в сезон посадкам требуется уход. Необходима подрезка кустарников и смена мульчи на клумбах. Даже за газоном нужно ухаживать.

Но чтобы создать ухоженный участок, достаточно сочетать стриженый газон и высаженные полевые травы и цветы. Выглядит это очень красиво и душевно. И привлекает насекомых-опылителей.

Главное заблуждение большинства дачников в том, что если засадить все газоном, то и ухаживать за ним не нужно. Но это ошибочное мнение. Ведь газонная трава требует себе не меньше внимания, чем экзотические растения. Его необходимо пропалывать, поливать, подстригать и подкармливать. А иногда подсаживать, если появились проплешины.

Мавританский газон создает эффект неухоженности, ведь его не нужно скашивать, а он состоит из смеси злаков и цветов. Также лучше не отдавать предпочтение газону из белого клевера. Он сильно разрастается, вытесняя соседние растения, после дождя он очень скользкий, и вывести его совершенно невозможно. Лучше отдать предпочтение мятлику. Сорт долговечен, морозостоек и практически не вытаптывается. Но есть минус — в первые годы он плохо разрастается.

Также не забывайте, что при оформлении участка необходимо ответственно подойти к планированию дорожек, детских зон, настилов. Заранее обдумайте, каким образом будет производиться полив. Лучше всего автоматизировать процесс. Не забывайте об этом, ведь в малоуходном саду растения высаживаются вплотную друг к другу.

Если на участке есть искусственный водоем, то не высаживайте рядом деревья, которые сбрасывают листву. А вдоль дорожек не используйте кустарники, которые нуждаются в частой обрезке. Отдайте предпочтения декоративным кустарникам.

Идеальным решением будет стилизовать часть участка под лесистую местность. Для оформления можно использовать большие камни, старые коряги или оставлять открытые места с гравийной отсыпкой.

Неприхотливые растения для сада

Для каждой полосы России подойдут разные растения. Для Средней лучше выбрать следующие:

сирень, ель колючая и обыкновенная, горная сосна, западная туя, можжевельники, кипарисовики, барбарис, спирея, жасмин;ирис, вербейник, купальница, дельфиниум, дамская шляпка;анемонаструм, бадан, перистая гвоздика, чабрец, флоксы, карликовый барбарис, стелющийся можжевельник (эти растения высаживают плотно, при этом используя мульчу);крокус, лилия азиатская, птицемлечник, мышиный гиацинт;жимолость, козья жимолость, княжики, холодостойкие плетистые розы.

Какие деревья используют в оформлении сада

Среди оптимальных вариантов следующие:

сортовые рябины;ива;желтые и красные клены;клен фламинго и приречный;красная лещина;китайская вишня;яблоня роялти;карагана;дуб красный;каштан;хвойные.

Отдавайте предпочтение хвойным видам деревьев. Они смогут украсить любой сад.

Высаживаем цветы и овощные культуры на одной грядке

Если на участке совсем мало места, то можно посадить декоративные культуры вместе с овощными. Но чтобы сочетать их, необходимо учесть несколько факторов:

тенелюбивость;требования к количеству влаги;скорость роста;предпочтения к составу почвы;совместимость с другими культурами.

Прекрасно смотрятся плодово-цветочные культуры. А для вертикального оформления можно сочетать огуречную культуру вместе с вьюном. Кабачки и тыквы, которые стелются по земле, комбинируются с цинниями и бархатцами.

Ландшафтный дизайн «Эскимосский»

Методика придумана для визуального расширения садового участка. Для оформления используют самые яркие цветы разных сортов, которые плотно высажены. Все свободные пространства заняты декоративными цветами. Главное правило такого оформления — избегать пустых мест, иначе будет впечатление незавершенности. Для такого сада используют одно- и многолетники в сочетании с цветущими травами.