 

Литва отказалась признавать выход Белоруссии из «Восточного партнерства»

28.06.2021, 23:34, Новости дня
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Вильнюс считает решение Минска о выходе из программы ЕС «Восточное партнерство» не имеющим силы как принятое якобы незаконной властью, сообщил глав МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

«Такие решения незаконными руководителями не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью», – приводит ТАСС слова политика, которого процитировала пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

Литва изначально после президентских выборов в августе 2020 года сообщила о непризнании их итогов и объявила о том, что не считает переизбранным в ходе голосования, которое якобы было фальсифицировано, президентом Александра Лукашенко.

Как отметил Ландсбергис, за гражданами Белоруссии остается право пользоваться преимуществами в рамках программы «Восточное партнерство». «Предложение ЕС о проведении реформ и помощи остается для демократической Белоруссии в силе», – утверждал Ландсбергис.

Ранее в понедельник Белоруссия приостановила участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и отозвала в Минск постпреда при ЕС. Кроме того, главу представительства ЕС в Белоруссии попросили выехать в Брюссель. Политолог Владимир Жарихин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причины решения Минска.

Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.

Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.



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