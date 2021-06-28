Сенатор высказался против серьезного наказания за антипрививочные посты в соцсетях

«Ужесточать ответственность пока не надо. Следует собрать больше информации о том, кто именно и как высказывается против прививок в сети, а также посмотреть, как изменяются настроения сограждан», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров по поводу возможности повышения штрафов за фейки о вакцинации.

«Среди тех, кто публично высказывается в Сети против прививок от коронавируса, есть искренне заблуждающиеся. Нельзя всех грести под одну гребенку, причисляя к платным агентам влияния. Если кто-то не хочет вакцинироваться, пусть не вакцинируется- это дело добровольное, как неоднократно заявлял президент. Но развивать тему почему «вредна» российская вакцина, придумывать и перепечатывать непроверенную информацию на эту тему не надо – это уже может представлять вред для читателей этих постов», – отметил сенатор Владимир Джабаров, руководитель мониторинговой группы комиссии Совета Федерации по защите суверенитета России.

Выступая в понедельник на заседании комиссии, Джабаров отметил, что кампания в российских социальных сетях, направленная против вакцинации от коронавируса, идет с Запада, информирует Regnum.

«Это пока лишь предположение, – отметил собеседник. – Основанием для него служит то, что нашу вакцину «Спутник V», которую мы отдали на сертификацию в Евросоюз, в марте только приняли к рассмотрению, и до сих пор никакого решения нет. Хотя американский Pfizer и Moderna пришли к ним гораздо позже и уже сертифицированы. Сейчас Германия заявила, что не будет учитывать прививку «Спутником». Возникает естественное подозрение, что идет конкурентная борьба в которой все средства хороши».

Добавим, что ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также предположил, что заказчиками информационной кампании против российской вакцины «Спутник V» были компании «Большой Фармы» – крупного бизнеса по производству медицинских препаратов.

По мнению Джабарова, следует отслеживать динамику появления антипрививочных сообщений в соцсетях. «Нужно подождать, хотя бы месяц и посмотреть на динамику привитых в стране. Все большее количество сограждан понимают, что массовая вакцинация и выработка коллективного иммунитета – единственное средство, чтобы избежать локдауна, и поэтому стали активнее вакцинироваться в последнее время. Если к этому времени будет продолжаться агрессивная антипрививочная кампания в сетях, тогда с этим уже надо разбираться», – отметил сенатор.

Как отметила с разговоре с газетой ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, само по себе ужесточение мер сейчас не нужно: необходимые механизмы уже функционируют. «На мой взгляд, ответственность, введеная в прошлом году, вполне работает. Другой вопрос, что есть люди, которые профессионально занимаются распространением подобной информации. Это провокаторы, работающие не только на российской территории, но и действующие из других государств. Необходимо проработать механизм по привлечению их к ответственности», – сказала Мизулина.

Напомним, поправки в КоАП, принятые в конце марта прошлого года Госдумой и одобренные Совфедом увеличили штрафы за нарушения санитарно-эпидемиологических мер, повлекшие за собой угрозу распространения заболевания. За распространение ложной информации, связанной с коронавирусом, законодатели также ввели штрафы. За фейки по этой теме, угрожающие жизни и здоровью людей, можно лишиться 300-700 тыс. руб. или отправиться на обязательные и исправительные работы сроком до 360 часов или одного года. СМИ и юридические лица получат штраф от 1,5 млн до 3 млн руб. Если же распространяемые ими фейки приведут к смерти, беспорядкам, то максимальный штраф вырастет до 5 млн руб.

Российские следователи за 2020 год возбудили 58 уголовных дел о ложной информации о пандемии и коронавирусной инфекции, расследование 31 дела уже завершено, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на заседании коллегии ведомства в марте.