Салливан встретился в Москве с Ушаковым

Посол Соединенных Штатов Джон Салливан сообщил, что после возвращения в Москву обсудил с помощником президента РФ Юрием Ушаковым саммит в Женеве.

«Могу сказать, что после того, как меньше 24 часов назад я вернулся в Москву, я уже начал работать. Сегодня в Кремле я встретился с послом Юрием Ушаковым. Мы оба согласились с тем, что встреча [президентов США и РФ] в Женеве была полезной, но она ознаменовала собой лишь начало обсуждения широкого круга вопросов», – приводит слова Салливана ТАСС.

Ранее в понедельник Салливан сообщил о намерении встретиться с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Он также выражал надежду, что после саммита в Женеве удастся нормализовать работу американских диппредставительств в России.

В воскресенье Салливан заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из РФ и третьих стран.

В минувший четверг посол США Джон Салливан вернулся в Москву. Несколькими днями ранее в Вашингтон вернулся российский посол в США Анатолий Антонов.

Напомним, на встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД вновь рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.