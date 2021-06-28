 

На Евро 2020 уже забили рекордное число автоголов

28.06.2021, 23:24, Новости дня
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28 июня во время матча Испании против Хорватии игрок сборной Испании Педро Лопес забил гол в свои же ворота. Он сделал неудачный пас своему вратарю, который был далеко от ворот, и тот не сумел перехватить мяч. Этот автогол стал девятым за нынешний сезон.

The Football Faithful отмечает, что в этом сезоне забили автоголов в два раза больше, чем в каком-либо другом. Первый автогол выполнил игрок сборной Турции Мерих Демирал.

Затем сборная Португалия забила себе дважды за один матч, став первой сборной в истории чемпионатов Европы и мира с таким достижением. Авторы автоголов – Рафаэл Геррейру и Рубен Диаш.

Также по одному автоголу забили сборные Германии (Матс Хуммельс), Польши (Войцех Щенсны) и Финляндии (Лукаш Градецки). Два автогола в разных матчах забила Словакия (Мартин Дубравка, Юрай Куцка).

Как подчеркивает The Football Faithful, на чемпионатах 1976-го, 1996-го, 2000-го и 2012 года было забито только по одному автоголу. В 2004-м их было два, в 2016-м – три.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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