 

“Нельзя изменить географию”. Кулеба прокомментировал выход Беларуси из “Восточного партнерства”

28.06.2021, 23:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Можно заявить о выходе из “Восточного партнерства”, но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов. Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко”, – написал Кулеба.

Можна заявити про вихід зі «Східного партнерства», але не можна змінити географію. Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім’ї народів. Ми продовжимо його підтримувати, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 28, 2021

28 июня Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза “Восточное партнерство” из-за введенных против нее санкций. МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Решение Минска приостановить участие в “Восточном партнерстве” стало еще одним шагом белорусских властей, вызывающим рост напряженности в регионе. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Контекст:

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В феврале этого года санкции против “граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии”, ввели США и Великобритания.

16 июня стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

21 июня редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщал, что министры Евросоюза утвердили решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 людей и восьми юридических лиц. Среди них, по его словам, есть бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные.

По данным “Радыё Свабода”, под санкции также попали БелАЗ, МАЗ, “Новая нефтяная компания”, а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова, бизнесмены Алексей Олексин и Александр Зайцев, министр обороны Виктор Хренин и другие.

24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси. Новые санкции, в частности, включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, продуктами с содержанием калия и табачной продукцией; ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС. Помимо этого, Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты по всем существующим соглашениям в отношении проектов в государственном секторе Беларуси.

В ЕС уточнили, что в общей сложности под европейскими санкциями сейчас находятся 166 физических и 15 юридических лиц из Беларуси.

Лукашенко 24 июня заявил, что введенные странами Запада санкции против Беларуси свидетельствуют о “бессилии” этих государств.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.10 / Сутки на Донбассе. Штаб ООС зафиксировал со стороны боевиков два обстрела и два пролета беспилотников

26.06 / Минздрав одобрил российский препарат для лечения COVID-19

19.08 / В Microsoft подробно рассказали о характеристиках процессора Xbox Series X

07.10 / Гривна продолжила дешеветь по отношению к евро

05.04 / В мире: Эрдоган готовит подрыв статуса черноморских проливов

27.06 / Молодежный симфонический оркестр Украины получил золото на международном фестивале в Вене

08.05 / Россия призвала спасти детей из лагеря беженцев «Эль-Холь» в Сирии

27.08 / ЦУП МКС в США перенесли из-за урагана

16.04 / В Китае представлен новый квадрокоптер DJI Air 2S

17.07 / Предприниматель Сергей Гришин: конструктивный диалог между Россией и США способствует развитию бизнес-сферы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика