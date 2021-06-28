 

+46 °С. В Канаде побит температурный рекорд

28.06.2021, 23:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Температура воздуха на юге самой западной провинции Канады достигла +46 °С. Предыдущий температурный максимум в 45 ° C был зафиксирован в стране в 1937 году.

Аномальная жара наблюдается на всем западном побережье страны. В крупнейшем городе провинци Ванкувере температура достигла 31 °C.

Министерство окружающей среды Канады сообщило, что 29 июня температура начнет снижаться.

На западном побережье США также зафиксирован температурный рекорд, сообщил CNBC. 28 июня в Портленде (штат Орегон) столбик термометра показал 44,5 °C. Это рекордная отметка, зарегистрированная с 1940 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / Калмыкия празднует 100-летие со дня провозглашения автономии

13.10 / После расследования Al Jazeera о покупке преступниками “золотых паспортов” Кипр решил отменить программу их выдачи

03.01 / Помпео похвалился самой жесткой политикой в отношении России

18.09 / Украинский военный получил ранение из-за подрыва неизвестного устройства во время тушения пожара в зоне ООС

07.07 / В Кремле отреагировали на новые санкции Лондона

26.07 / В РФ подтвердили 5,7 тыс. новых случаев коронавируса

16.10 / Новоназначенный премьер-министр Кыргызстана объявил себя и.о. президента

13.04 / Патриарх Кирилл привился от коронавируса

26.09 / СБУ сообщила детали об обстоятельствах крушения Ан-26 под Чугуевом

19.05 / Российская студия получила премию WEBBY за проект обустройства района

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика