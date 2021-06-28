+46 °С. В Канаде побит температурный рекорд

Температура воздуха на юге самой западной провинции Канады достигла +46 °С. Предыдущий температурный максимум в 45 ° C был зафиксирован в стране в 1937 году.

Аномальная жара наблюдается на всем западном побережье страны. В крупнейшем городе провинци Ванкувере температура достигла 31 °C.

Министерство окружающей среды Канады сообщило, что 29 июня температура начнет снижаться.

На западном побережье США также зафиксирован температурный рекорд, сообщил CNBC. 28 июня в Портленде (штат Орегон) столбик термометра показал 44,5 °C. Это рекордная отметка, зарегистрированная с 1940 года.

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