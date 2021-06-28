 

Минобороны Великобритании назвало ошибкой потерю документов об эсминце Defender

28.06.2021, 23:24, Новости дня
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Выступая в Палате общин Куин подтвердил, что ряд секретных документов министерства обороны был утерян высокопоставленным чиновником в начале прошлой недели. Этот же чиновник сам сообщил об утере. Куин добавил, что это была “ошибка отдельного человека.”

Один из утерянных документов был с отметкой “UK Eyes Only”. Это означает, что он разрешен для распространения только в Великобритании и не передается союзникам.

Также Куин добавил, что расследование инцидента должно завершиться в ближайшее время, отмечает Independent. По его слова, на время расследования, чиновнику, потерявшему документы, запретили иметь доступ к секретным материалам.

27 июня BBC сообщило, что получило в свое распоряжение ряд документом минобороны страны, в которых, среди прочего, шла речь об эсминце Defender. Документы нашли на автобусной остановке в графстве Кент. Найденные материалы подтверждали, что проход британского эсминца вблизи оккупированного Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

Контекст:

Британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шел из Одессы, когда минобороны России заявило, что он “нарушил границу” России в районе оккупированного Крыма. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец якобы покинул “территориальное море” России.

После инцидента военного атташе Великобритании в Москве вызвали в минобороны России.

В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Великобритания отметила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. “По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: “Мы откроем огонь, если вы не измените курс. Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости”, – сообщил журналист.

Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в “российские территориальные воды” близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отметила LIGA.net.

В Кремле назвали маршрут британского эсминца “подготовленной провокацией”, а в МИД РФ пригрозили “бомбить” корабли, которые зайдут на оккупированную РФ часть акватории Черного моря.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту Соединенного Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма, а премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что это украинские территориальные воды и было правильно использовать их.

По данным СМИ, именно Джонсон принимал окончательное решение о проходе корабля вблизи берегов Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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