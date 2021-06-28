 

Полезные вещества не будут усвоены: картошку лучше не есть с помидорами

28.06.2021, 22:50, Разное
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Картофель – продукт, который содержит множество полезных ингредиентов. Однако при определенных условиях его употребление может вызвать нарушения работы желудочно-кишечного тракта. С каким овощем не следует сочетать картошку?

Вредная для организма комбинация

Как утверждают медики, картофель содержит большое количество протеинов и крахмала. Эти компоненты благотворно воздействуют на организм, улучшают состояние пищеварительной системы. Кроме того, в состав продукта входит большое количество калия. А клетчатка, которой богат этот овощ, способствует сохранению молодости и красоты.

Однако, по словам медиков, жареный картофель нельзя есть с помидорами.

При такой комбинации продуктов полезные вещества не усваиваются. Ухудшается работа пищеварительной системы, появляется дискомфорт.

С чем комбинировать продукт?

Картофель не сочетается с томатами, но отлично гармонирует с другими овощами. Корнеплод рекомендуется запекать в мундире.

Благодаря такому способу приготовления вещества, входящие в состав продукта, хорошо усваиваются. Блюдо не содержит лишних калорий и подходит для тех, кто следит за своим весом. Картофель в мундире рекомендуется подавать сразу после приготовления. В горячем виде он особенно вкусен. Можно запечь картошку в мундире с начинкой из сладкого перца, курицы, сыра, грибов. Или подать блюдо в качестве дополнения к мясу.

Картофель, запеченный в духовом шкафу с добавлением тертого сыра, можно комбинировать с блюдами из капусты, в особенности квашеной. Продукт удачно сочетается с кабачками, салатами из свежей зелени, овощей. Например, с морковью, огурцами.

Рыба тоже хорошо гармонирует с картофелем. Можно дополнить вкусное и полезное блюдо артишоками, шпинатом. Однако гарнир к рыбе не должен быть слишком ярким или пикантным.

Грамотно комбинируя ингредиенты, хозяйка может готовить не только аппетитные, но и полезные блюда.



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