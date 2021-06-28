Улицы Москвы затопило

…после того, как на город обрушился обещанный «суперливень».

Машины вынуждены «плыть» по дорогам, движение поездов на нескольких линиях метро прервано.

На Москву обрушился обещанный «суперливень». Многие улицы столицы затопило, в центре города обрушилась крыша здания, жители Подмосковья остались без электричества. О том, как Москва справляется с последствиями непогоды, рассказывают пользователи соцсетей.

На Филевской линии метро приостановили движение поездов на наземном участке между «Киевской» и «Кунцевской». На этом участке работают бесплатные автобусы.

Также временно не было движения поездов на участке Калужско-Рижской линии — от станции «Теплый стан» до «Новоясеневской». Это связано с тем, что станцию метро «Ясенево» затопило — вода попадает в вестибюль и частично на платформу станции.

Позже Дептранс сообщил, что движение на южном участке Калужско-Рижской линии восстановили, а станцию «Ясенево» открыли на вход и выход.

(Обновлено в 18:40): Движение поездов на Филевской линии метро восстановили, передает Дептранс.

На улице Правды из-за сильного ветра обрушилась часть крыши здания.

«Поступило сообщение о частичном обрушении крыши одного из зданий на улице Правды, наши подразделения находятся на месте. Информацию пока уточняем», — сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.

В префектуре Северного административного округа столицы агентству уточнили, что пострадавших нет. Движение на улице перекрыли.

Тем временем в подмосковных Химках, как передает телеканал «360» коттеджный дом загорелся после того, как в него ударила молния. В Раменском районе в Подмосковье на проезжую часть упал строительный кран.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, большая часть города Щелкова и нескольких населенных пунктов обесточены. Причиной аварии стало попадание молнии в центральную электроподстанцию.

ТАСС пишет, ссылаясь на Министерство энергетики, что около 15 тысяч жителей Балашихи остались без электричества после нарушений в работе оборудования, вызванных ливнями.

Власти столицы сообщают, что в Москве выпало до 70% от месячной нормы. Отмечается, что самые сильные ливни были на юго-западе столицы, в центре, на севере и северо-западе.

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