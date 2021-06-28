Охранники президента Турции напали на сотрудников Секретной службы США. Чем закончилось? (+видео)

27 июня 2021 Автор: Ян Альшевский

В разных рейтингах самых охраняемых мировых лидеров обязательно встречаются повторяющиеся имена. Обычно в топе находятся Владимир Путин и Си Цзиньпин, ранее компанию им составлял Дональд Трамп, обязательно присутствует Ким Чен Ын. Остальные ротируются, однако частым гостем в рейтингах становится турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Особый интерес к его охране возник после инцидента в Вашингтоне, когда сотрудники турецких спецслужб, охраняющие покой главы государства, брутально разобрались с местными протестующими. Видео избиений, за которыми, вероятно, наблюдал и Эрдоган, попали в интернет, затем последовали разбирательства.

Забавный факт: после инцидента в 2017 году в западных СМИ телохранители Эрдогана получили коллективное прозвище Moustacheers («Усачи»), а канадская пресса даже провела расследование на эту тему. Но перед этим элитное подразделение охраны прошло через тотальную реорганизацию — около 300 сотрудников были задержаны после неудавшегося военного переворота (а также 1,2 тысяч солдат и несколько тысяч гражданских).

Фото: thestar.com

Реорганизация происходила не в первый раз: в том или ином виде служба существовала как минимум с 1920 года. Она возникла во время правления Ататюрка — первого президента Турецкой Республики. Сперва это был батальон, занимавшийся охраной Анкары — еще небольшого и закрытого города. Затем служба несколько раз меняла название, изменялась и численность, которая то увеличивалась, то вновь сокращалась. После Второй мировой войны состоялось слияние нескольких служб — тогда и появилась «Президентская охрана», которая просуществовала до 2016 года.

Так сложилось, что чем более профессиональный статус имеет служба, тем меньше информации о ней присутствует в открытых источниках. Охрана турецких правителей не является исключением из этого правила. Разве что в 2016 году СМИ после путча озвучивали возможное количество сотрудников — 2,5 тыс.

Однако в том же году после ареста сотен из них она была распущена, а ее функции перешли к одному из полицейских спецподразделений. Об этом стало известно во время официального визита в Турцию тогдашнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: пресса обратила внимание на охрану в форме, отличной от привычной. Однако это лишь внешний периметр охраны, телохранители же самого Эрдогана остаются в тени.

На свет они показались в 2017 году во время визита турецкого президента в США. Предположительно, охранявшие его покой люди являлись сотрудниками спецподразделения CAT, ближайшим аналогом которого можно назвать американский SWAT. CAT входит в состав Главного управления безопасности, ранее оно специализировалось на антитеррористической деятельности, а в какой-то момент после событий 2016 года подразделение превратилось в новую службу охраны премьер-министра Турции и президента страны.

Конфликт случился 16 мая 2017 года рядом турецким посольством в Вашингтоне. В стычке участвовали те самые предполагаемые сотрудники CAT, а также небольшая группа протестующих — часть были с флагами Курдистана, что и вызвало недовольство приезжих. Позже посольство озвучило официальную версию, согласно которой телохранители действовали в целях самозащиты, а среди нападающих замечены представители террористической группировки. Позже версию, которая не нашла подтверждения, расширили, упомянув в ней и безопасность турецкого президента.

Представитель американской полиции, сотрудники которой также присутствовали рядом и пытались разнять дерущихся, заявил, что нападение турецкой охраны не было спровоцировано протестующими. Драка попала на несколько камер, а американские СМИ описывали людей в черных костюмах как личных охранников Эрдогана.

Произошедшее вызвало волну негодования, однако все сотрудники турецких спецслужб успели покинуть США до того, как в отношении них были введены какие-то меры. Позже представитель американской Секретной службы заявил, что за его 16-летнюю карьеру никто не покидал страну с подобной скоростью.

В рамках последовавших позже разбирательств выяснилось, что турецкие телохранители атаковали не только гражданских, но и сотрудников Секретной службы США. Причем происходило это как во время заварушки с протестующими, так и до нее. Всего в тот день от рук иностранных телохранителей якобы пострадало как минимум шесть офицеров USSS, один столичный полицейский и два сотрудника охраны дипслужбы — все они с различными травмами обратились за медпомощью, одного человека госпитализировали. Один из пострадавших агентов добавил истории красок, рассказав, как на его глазах из фургона с турецкими охранниками выскочили семь человек и начали преследовать женщину из числа протестующих, находившуюся поодаль от остальных.

Также сообщалось о продолжении конфликта между турецкими и американскими спецслужбами, что закончилось задержанием пары иностранных охранников (но не арестом, арестованы были лишь американские граждане — выходцы из Турции) — потом за их освобождение ратовал турецкий посол.

Фото: Daily Sabah

Стычка переросла в дипломатическую пикировку: турецкая сторона обвиняла американцев чуть ли не в поддержке бандитов и неумении организовать порядок, а жители США в ответ готовились призвать участников конфликта к суду и просили уважать право на свободу слова граждан США. А заодно припомнили другие инциденты с участием охраны турецкого президента на территории Штатов в 2016 году.

Конфликт даже перерос в международный скандал: телохранителям Эрдогана (замешанным в драку в Вашингтоне) настоятельно рекомендовали не появляться на встрече G20 в Германии, запланированной на лето того же года, всей охране запретили ношение оружия там. В прессе официальные лица добавляли: на улицах их страны наводить порядок имеет право только местная полиция и никто иной, запрет касается и иностранных служб безопасности.

Несмотря на всю озабоченность произошедшим, в ноябре 2017 года было принято решение прекратить судебные разбирательства по уголовному делу в отношении 4 из 15 телохранителей турецкого президента, позже — еще 7. По неофициальным данным, причинами были путаница и отсутствие достаточных доказательств со стороны американской системы правосудия, также заметили политическую подоплеку — желание сгладить острые грани отношений между США и Турцией.

Была предпринята еще одна попытка: на охрану подали в суд в частном порядке. Ответчик потребовал закрыть дело, ссылаясь на один из видов иммунитета, однако в этом Турции отказали: мол, никакая секретная информация не затронута. Прошло около двух лет, но воз и ныне там. В 2020-м сообщалось, что Турция не намерена выплачивать никакие денежные компенсации.

Случились последствия и на уровне повыше: в 2017 году США заблокировали реализацию изделий Sig Sauer на сумму $1,2 миллионов охране турецкого президента с перспективой дальнейших ограничений. Один из американских конгрессменов тогда заявил: «США ткнули Эрдогана пальцем в грудь: мол, он не вправе оказаться выше законов».

Вероятно, случались и другие подобные конфликты с участием охраны турецкого президента. По крайней мере об одном из таких сообщалось в 2019 году во время визита Эрдогана в Боснию и Герцеговину. Инцидент произошел в аэропорту Сараево, где, вопреки местным законам, телохранители турецкого президента отказались сдавать оружие. Между местной полицией и прилетевшими случилась словесная перепалка, пресса сообщала и легкой потасовке.

«Они были агрессивными и вели себя так, как будто находятся в собственной стране. Они не уважали наши законы и заслуживали ареста», — заявил позже глава пограничной службы. Конфликт утих сразу, как только Эрдоган вышел из самолета и поприветствовал встречавших его официальных лиц (видимо, каждая из сторон осталась при своем).

Стычка охранников тогда еще премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана с охраной здания ООН в Нью-Йорке в 2011 году:

К слову, с подобным сталкиваются службы безопасности многих (если не всех) президентов. Одним из запомнившихся событий стал инцидент с участием охраны Владимира Путина в 2013 году.

После прибытия на саммит БРИКС в южноафриканский Дурбан в месте, где проходила конференция, тамошняя полиция, отвечающая за безопасность президента Джейкоба Зумы, потребовала положить в сканер предположительно «ядерный чемоданчик». Нонсенс. Затем полицейские заблокировали вход части сотрудников службы безопасности Путина. Новый виток конфликта случился там же, когда в помещение запретили входить Сергею Лаврову. Конфликт разрешился лишь после вмешательства южноафриканского полковника: чемоданчик не «просвечивали», Лаврова пустили, часть телохранителей прошли через черный вход.

Из описаний всех конфликтов становится очевидным, что президент любой страны, путешествуя за границу, рассчитывает прихватить с собой «немного родины» — с ее правилами и законами. В некоторых случаях охрана выходит за рамки (точнее, границы), пытаясь распространить сферу влияния дальше. Видимо, это и становится камнем преткновения.

Источники: Gazete Duvar, The Hill (1, 2), DW, Ahval, DefenseWorld, USA Today, BBC, The Star, TRT World, VOA