Политика: Москва и Пекин выбрали удачное время для дружбы

Россия и КНР продлили действие договора о дружбе. Это произошло почти за полгода до истечения срока действия данного документа. Эксперты видят сразу несколько причин того, что лидеры двух сверхдержав объявили о создании «пояса вечного мира и дружбы» именно сейчас.

Россия и Китай продлили действие двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом во время видеоконференции в понедельник официально объявили Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

«В этом документе закреплены такие принципиальные договоренности, как взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет (в современном мире серьезное значение имеют такие договоренности)…», – перечислил российский лидер.

Путин добавил, что договор зафиксировал «отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы». «Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим – мы и наши команды – и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России», – констатировал президент.

Российско-китайский договор был заключен почти два десятилетия назад, в июле 2001-го. В феврале будущего года документ должен быть автоматически продлен еще на пять лет. О том, что Москва рассчитывает на это, в марте говорил глава российской дипломатии Сергей Лавров.

Но примечательно, что лидеры РФ и Китая объявили о продлении договора более чем за полгода до запланированной даты. Это своего рода символический подарок Пекину к юбилейной дате – 1 июля в КНР будет отмечаться столетие основания ныне правящей компартии. Кроме того, важен актуальный международный контекст. Менее двух недель прошло с женевской встречи Путина и президента США Джо Байдена. Как уже отмечали эксперты, американский лидер явно пытался вбить клин в отношения Москвы и Пекина, чтобы предотвратить формирование российско-китайского альянса, столь пугающего Вашингтон.

Заметим, что Путин в своем разговоре с Си указал – в течение двух десятилетий РФ и Китай сохраняют договор в котором зафиксирован отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет. В то же время очевидно, что США в течение последних лет последовательно разрушали систему американо-российских отношений о взаимном ядерном сдерживании.

«К настоящему времени, следуя букве и духу договора, нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в 21-м веке», – констатировал российский лидер. О серьезности контактов Москвы и Пекина, несравнимых с уровнем отношений Москвы и Запада свидетельствует тот факт, что Путин и Си в понедельник также провели закрытую видеоконференцию по специальному закрытому каналу под высоким грифом секретности. «Это сигнал США о том, что РФ сохраняет партнерские отношения с Китаем и не собирается под давлением Вашингтона менять свой внешнеполитический курс», – убежден китаист Николай Вавилов.

Схожей точки зрения придерживается и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Продление договора – это очередной ответ на попытки каким-то образом мешать российско-китайскому сотрудничеству. Решение о времени продления также принималось с учетом последних международных событий», – убежден собеседник.

В еще больше степени, чем Москва, в продлении российско-китайского договора заинтересован Пекин, полагает Вавилов. «Си Цзиньпин настоял на видеовстрече именно сейчас для того, чтобы продемонстрировать Вашингтону сохранение стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Это закономерное событие после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве», – отметил эксперт.

Кроме того, следует обратить внимание на слова Путина о том, что российско-китайская граница станет «поясом вечного мира и дружбы», указал китаист. Как известно, в 20 веке вопрос о делимитации границ и спорных территориях был поводом для напряженности в отношениях двух стран. Теперь же речь идет о «поясе дружбы» – вполне в духе современной риторики Китая. Напомним, что один из главных международных экономических проектов КНР носит название «Один пояс, один путь»

«Пекин в преддверии продления договора намеревался внести эпохальные изменения, которые касались создания общего пояса безопасности на границе РФ и Китая, а также на границах сопредельных государств, – отметил Вавилов. – В открытой части конференции этого не прозвучало, но очевидно, что стороны работают над дальнейшим углублением содержания этого договора».

«Известно, что

китайская сторона полгода назад активно настаивала на внесении изменений в этот договор, приближая его по степени глубины к оборонительному союзу.

Но из открытой части переговоров мы видим, что Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим другом. В отношении лидеров других государств китайский лидер не использует такие формулировки. Это также довольно значимо», – указал Вавилов.

Впрочем, пока явно преждевременно говорить о том, что стала реальнее столь пугающая американцев перспектива полноценного военного альянса Москва – Пекин, полагает завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. «Пекин последовательно заявляет, что ни Россия, ни Китай не заинтересованы в военном союзе, поскольку это ограничит пространство для маневров. Москва, по сути, тоже поддерживает этот китайский тезис», – сказал Луконин газете ВЗГЛЯД. По его мнению, китайская сторона использует поддержку Москвы в своей игре против США, но не спешит углублять сотрудничество по военной линии.

Подлинный альянс возможен лишь при активизации действий США в оспариваемых Пекином территориях – в Южно-Китайском море или при возникновении серьезного кризиса вокруг Тайваня, полагает эксперт. Но, как подчеркивает Луконин, едва ли Вашингтон перейдет к откровенной агрессии.

Как бы то ни было, сейчас Москва и Пекин послали предупреждающий сигнал коллективному Западу, полагает эксперт-американист Дмитрий Дробницкий. «Весной либеральный западный истеблишмент повел жесткое наступление, тогда-то он и сломал зубы о Москву и Пекин. Тем не менее, там не остывают головы у многих ястребов, – заметил собеседник. – Не исключаю, что до конца года может состояться и российско-китайский саммит на высшем уровне».

«Некоторые западные спикеры заявляли о том, что они совершили страшную ошибку – бросили Москву и Пекин в объятия друг друга», – добавил Дробницкий. Это фактически неверно – РФ еще с начала 2000-х залечивает раны в отношениях с КНР, нанесенные в советский период и в начале 1990-х, отметил эксперт. Но, добавил он, с точки зрения Запада, «объятия» РФ и Китая представляют серьезную угрозу.

Похоже, что Соединенные Штаты и их союзники, которые все больше втягиваются в геополитическое противостояние с Китаем, стремятся восстановить отношения с Москвой и обезопасить тыл, отмечали эксперты, комментируя саммит Путин-Байден. В пользу этого может свидетельствовать и заявление Ангелы Меркель, которое прозвучало синхронно с разговором лидеров РФ и КНР. Страны Евросоюза должны обсуждать проблемы, которые имеются в отношениях с Россией, не между собой, а непосредственно с Москвой, призвала канцлер ФРГ, выступая на франко-германской парламентской ассамблее.

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