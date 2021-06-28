Видео: США против православия
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
«США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия», – пишет в своей статье глава МИД РФ Сергей Лавров. Примеров вмешательства американцев в православную жизнь он не приводит, а сами американцы пытаются держать такую политику в тайне. В чем же она заключается?
Теги:
США
,
религия
,
Сергей Лавров
,
православие
,
РПЦ
,
раскол православия
Смотреть комментарии → Комментариев нет