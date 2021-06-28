Видео: США против православия

«США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия», – пишет в своей статье глава МИД РФ Сергей Лавров. Примеров вмешательства американцев в православную жизнь он не приводит, а сами американцы пытаются держать такую политику в тайне. В чем же она заключается?

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