Видео: США против православия

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28.06.2021, 22:38, Новости дня
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«США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия», – пишет в своей статье глава МИД РФ Сергей Лавров. Примеров вмешательства американцев в православную жизнь он не приводит, а сами американцы пытаются держать такую политику в тайне. В чем же она заключается?

Теги: 

США
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религия
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Сергей Лавров
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православие
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РПЦ
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раскол православия



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