Мнение: Ковид-фаталисты и ковид-фатализм – разговор о терминах

Пара слов для прояснения терминологии, стихийно сложившейся вокруг социальных эффектов пресловутого ковида. Некоторые из устоявшихся терминов – ковидобесы и ковидобесие – представляются вполне адекватными. Действительно, как еще назвать участников массовой истерии и безумия, которое кипит в информационной среде (не только у нас, но и во всем мире) вот уже больше года, и конца не видно? Конечно, люди БЕСНУЮТСЯ, поэтому термин «ковидобес» четко отражает реальность.

А вот по поводу еще одного устоявшегося обозначения – ковид-диссиденты – есть сомнения. Особенно тогда, когда в «ковид-диссиденты» чохом записывают всех, кто, например, отказывается прививаться или носить маски с перчатками – то есть подавляющее большинство жителей России. Все-таки «диссидентство» предполагает какую-то борьбу и политическую позицию, стремление противопоставить себя и свое мнение некоему «мейнстриму». Уже поэтому большинство россиян просто не может быть «диссидентами», так как мейнстрим в РФ – это как раз и есть максимально легкомысленное отношение к ковиду и «мерам ковидных ограничений».

Но большинство россиян, носящих маски на подбородке и отказывающихся прививаться – это, конечно, не диссиденты. Правильнее было бы называть их «ковид-фаталистами». И так было бы правильнее даже с исторической и национальной точек зрения – ведь русский народ не зря славится именно своим фатализмом, всеми этими поговорками в духе «была – не была», «бог дал – бог взял», «чему быть – того не миновать» и т.п. Даже одно из первых классических произведений русской литературы так и называлось – «Фаталист» (из лермонтовского цикла «Герой Нашего Времени»).

Фатализм часто ассоциируют со стремлением к смерти, но в случае ковида все далеко не так фатально. Ковид-фаталист всего лишь не исключает того, что он МОЖЕТ заболеть ковидом – однако в этом нет этакой самурайской готовности умереть. Скорее, тут трезвый расчет – учитывая вероятность смерти при заражении в 1-3%. Нация, подарившая миру понятие «русская рулетка» (с вероятностью смерти от 17% до 85% – при 5 из 6 патронах в барабане), смотрит на вероятность в 3% снисходительно. «Можно играть».

Русский фатализм – вообще давний предмет интереса культурологов и философов. Многие отмечают эту черту в русских людях, и есть даже теория, что она обусловлена за много веков в том числе… климатом! Поскольку почти все исконно русские земли входят в зону так называемого «рискованного земледелия», а вплоть до 20 века 85% населения были крестьянами – люди прочувствовали на уровне генетики, что НИ НА ЧТО ПОЛАГАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ. Погода настолько непостоянна и изменчива, что урожай в один год может быть потрясающим, в другой сгнить на корню от постоянных дождей, в другой – вымерзнуть от внезапного снега и града посреди лета, в третий – сгореть и высохнуть от месячной засухи. И самый прикол – что «тучные» и «голодные» годы могут идти не вперебой, а сериями (так, серия «голодных лет» выморила пол-тогдашней России и покончила с царством Бориса Годунова, едва ли не лучшего правителя за всю российскую историю).

Так что фатализм у русских в крови именно смертельный – в том смысле, что будешь ты жить или будешь умирать от голода – от тебя самого почти никак не зависит, «как бог пошлет». И, безусловно, именно этим общим обусловлен и нынешний ковид-фатализм.

Другими словами: у жителей так называемых «цивилизованных стран» есть общая иллюзия – что жизнь можно контролировать «плюс/минус», убирая из нее неблагоприятные факторы вплоть до достижения полного рая на Земле, «когда человеку уже ничто не будет угрожать – ни мор, ни хлад, ни град, ни вирус, и ни рак». А русский, каким бы образованным и просвещенным он не был – понимает, что эта цель недостижима. Каждый из нас – немного Печорин. «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет» – как сказал другой наш великий поэт.

Поэтому западный мир бесконечно суетится с этим ковидом, хватаясь то за одно, то за другое, то за третье – с целью создать у себя иллюзию «элиминации угрозы» и возвращения в прежний уютный мирок, где «от судеб защита ЕСТЬ» и вообще уже почти обеспечено бессмертие – правда, на ограниченный период и с пребыванием в доме престарелых, с вечной игрой в нарды и спасительным Альцгеймером.

А русский в таком мире просто никогда не жил, и он в него не верит. Да и не может поверить – по климатическим причинам.

Это – цивилизационная разница. Которую, как и многое другое, прояснил ковид.