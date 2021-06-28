Фесенко о предписании главы НАПК о назначении Витренко: Безусловно, это говорит об определенных политических амбициях Новикова

“Когда тот или иной руководитель того или иного государственного института идет на такие конфликтные ситуации, то, безусловно, это говорит об определенных политических амбициях или желании действовать в интересах определенных политических сил или конкретных политических субъектов”, – считает он.

Политолог не думает, что Новиков собирался провоцировать конфликт с Кабмином, но отметил, что эта ситуация говорит о проблемах с внедрением корпоративного управления в государственных компаниях.

“Реформа переносит некоторые стандарты корпоративного управления на нашу почву и резко снижает возможность влияния государства и правительства на государственные компании. На мой взгляд, это не очень логично. Зачем тогда государство как акционер, если оно не может влиять на госкомпании? И мы теперь видим проблему в законодательстве, в реформе, – сказал Фесенко. – Определенные противоречия, которые есть, трактовать должен только суд. Кроме амбиций Новикова, который, возможно, действует по советам конкретных влиятельных людей, есть проблема, что такие шаги [как предписание НАПК] могут быть попыткой лишить КМУ и государства как акционера возможности влиять на госкомпании”.

Контекст:

15 июня Новиков заявил, что назначение Витренко признали незаконным, и потребовал расторгнуть с ним контракт.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обжаловал документ в Окружном административном суде Киева.

Глава наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” Клэр Споттисвуд уже инициировала отстранение главы правления компании, она созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить этот вопрос.

Аналитики SOE Weekly отметили, что мнение главы набсовета НАК может не отражать мнения всего наблюдательного совета, писала “Экономическая правда”.

Бизнесмен, глава совета директоров “Восточной инвестиционной группы” Алексей Бутенко считает, что заявление Споттисвуд повлекло подрыв репутации группы “Нафтогаз”.

Сам Витренко считает, что предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которым признали его назначение на эту должность незаконным, противоречит “букве и духу закона”.

—