Интервал в 45 недель между дозами AstraZeneca повышает иммунитет к COVID-19 – исследование

“Более длительная задержка между первой и второй дозами может быть полезной, так как приводит к увеличению титра (концентрации. – “ГОРДОН”) антител и усилению иммунного ответа после второй дозы”, – говорится в сообщении.

“Это должно стать обнадеживающей новостью для стран с малыми поставками вакцины, которые могут быть обеспокоены задержками с предоставлением второй дозы вакцины для их населения. Существует отличный [иммунный] ответ на вторую дозу даже после 10-месячной задержки после первой”, – заявил ведущий исследователь в Оксфордском университете Эндрю Поллард.

Также исследователи выяснили, что третья доза, введенная более чем через шесть месяцев после второй дозы, приводит к значительному увеличению количества антител и вызывает сильный иммунный ответ. Третья доза также эффективна против COVID-штаммов.

Исследователи добавили, что побочных эффектов от второй и третьей доз вакцины оказалось меньше, чем после первой.

Контекст:

По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca (Vaxzevria) показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

В Украине одобрено использование вакцины AstraZeneca, произведенной в Индии, Южной Корее и Италии.

В марте 2021 года более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины против коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства сообщали, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых этим препаратом. 7 апреля EMA внесло образование тромбов в список очень редких побочных эффектов от вакцины AstraZeneca.

—