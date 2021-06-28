 

В Госдепартаменте заявили, что позиция США по Фирташу остается неизменной

28.06.2021, 22:28, Новости дня
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“Австрия – страна с верховенством права, и они имеют определенные правовые процедуры. Наша позиция остается такой же, как в 2014-м. Мы осудили Фирташа за преступления, и мы продолжаем работать с австрийцами, при этом уважая их правовой процесс”, – сказал  Кент.

По его словам, США работают с австрийскими властями по делу об экстрадиции Фирташа.

“Мы находимся в контакте с австрийцами, но это их процесс и он должен быть завершен”, – отметил представитель Госдепа.

22 июня конгрессмены от Республиканской и Демократической партий США обнародовали письмо, которое они адресовали госсекретарю США Энтони Блинкену и генпрокурору Меррику Гарланду. Конгрессмены предположили, что украинский бизнесмен мог коррумпировать судебную систему в Австрии, так как Вена затягивает с ответом о его экстрадиции в США.

Контекст:

Фирташ проживает в Австрии. Он один из самых богатых людей в Украине, по версии “Forbes Украина”, бизнесмен занимает 25-е место с состоянием в $420 млн.

Его задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США. В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США. 16 июля бывший тогда министром юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал выдачу Фирташа американским властям. Его защита подавала апелляцию – просит возобновить рассмотрение дела.

Американский юрист Джин Берд заявил, что в случае экстрадиции Фирташа в США ему грозит более 80 лет тюрьмы, если он не заключит сделку со следствием.

18 июня 2021 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Фирташ участвует в титановом бизнесе и поставляет сырье на военные предприятия России, СНБО решил ввести полный пакет санкций против бизнесмена. 24 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие это решение СНБО. Фирташ отрицает обвинения СНБО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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