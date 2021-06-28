 

Эфиопия объявила о прекращении огня после восьмимесячной войны в регионе Тыграй

28.06.2021, 22:28, Новости дня
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В заявлении эфиопского правительства сообщается, что перемирие продлится до конца посевной кампании в Тыграй, то есть ориентировочно до сентября.

Агентство отмечает, что о прекращении огня стало известно вскоре после того, как повстанцы из “Сил обороны Тыграя” захватили Мэкэле – административный центр Тыграя. Должностные лица временной администрации, назначенные федеральным правительством, бежали, а также призывали к перемирию – по гуманитарным причинам, чтобы можно было доставить помощь местному населению.

Контекст:

Боевые действия в Тыграй продолжались с ноября 2020 года. Поводом для них стали обвинения эфиопского правительства в нападении повстанцев “Народного фронта освобождения Тыграй” на военную базу вооруженных сил страны. После этого премьер Эфиопии Абый Ахмед распорядился ввести в Тыграй войска и ввел чрезвычайное положение в регионе.

Из-за конфликта на севере Эфопии начался голод, отмечал BBC. По данным ООН, от голода страдали около 350 тыс. жителей региона Тыграй. Также боевые действия привели к переселению 1,7 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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