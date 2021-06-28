 

Мнение: Самая прекрасная новость для ковидофобов, ковидобесов, ковидодиссидентов любых мастей

28.06.2021, 22:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Это самая прекрасная новость для всех сетевых, несетевых, подставных, реальных ковидофобов, ковидобесов, ковидо- и вакцинодиссидентов любых мастей. Настолько прекрасная, что просто скопирую, не меняя ничего.

Сообщество молодых мам malyshi. Обсуждение поста.

***

anny_fanny1

22 июня 2021, 21:14:32

Моя подруга вчера на госуслугах обнаружила сертификат. Оказывается она сделала вторую дозу и ей загрузили сертификат.
Но только подруга ничего не делала…

lidik2012

22 июня 2021, 21:17:49

На мобильный от Dit приходила смс-ка об отрицат.ПЦР, хотя тест я не делала.

troulala

23 июня 2021, 00:03:20

Это не единичный случай. Даже уже привитые обнаруживают записи о повторной вакцинации в других областях нашей Родины. Скорее всего, вносят записи по номеру СНИЛС и иногда ошибаются в цифрах.

marg_o_ritka

22 июня 2021, 21:22:17 Изменен:  22 июня 2021, 21:23:45

Вот дела
Наверняка есть те, кто хотели бы оказаться на ее месте:) а то сообщница наша прививку сделала — а сертификат получить не может, а тут вообще никаких усилий не прикладывал — и наоборот сертификат есть:)
Ну примерно так и бывает, накладки
Меня госуслуги вообще давно забанили (слили мой аккаунт с ребёнком так, что теперь я под своими данными захожу как будто я ребёнок и мне автоматически никакие услуги нельзя), на вопросы их служба поддержки не отвечает

А, а у мужа тут пытались увести аккаунт госуслуг, хотели поменять номер телефона, к которому аккаунт привязан
В общем оказалось, что муж как бы проголосовал на прймаерих единой России в какой-то другой области рф

yuleek

22 июня 2021, 21:22:33

за последний месяц много таких историй. а еще много таких, когда человек, живущий в Москве(например), привился чем-то в Новосибирске, вторую дозу- воткнул в Омске (как приличный человек). только человек никуда не ездил вообще))
если просто совпало фио+др я еще понимаю, но то, что дата ревакцинации точно по его календарю, как должна быть, кроме facepalm ничего не вызывает

anny_fanny1

22 июня 2021, 21:24:33

Подруга живёт в СПб, привилась якобы в Москве. У неё довольно редкое ФИО, не Маша Иванова.

mousevolf

23 июня 2021, 03:05:58

+1, коллеге упало в личный кабинет, что он в Новороссийске привился, а он там даже не был никогда

schava

22 июня 2021, 21:23:36

Интересно. А там о вакцинации? Может она переболела и есть уже какие-нить коды для переболевших последние 6 мес?

anny_fanny1

22 июня 2021, 21:26:47

Нет, именно о вакцинации. Первая вакцинация — дата введения, препарат, производитель. Вторая вакцинация. При чем введены в разных учреждениях.

sensuel_olga

22 июня 2021, 22:37:36

Везет же. 🙂

Кстати, а где потенциально искать эти сертификаты? У меня в разделе здоровья только номер омс висит и название поликлиники.

***

О чем эти комментарии?
О том, что старая добрая машина приписок работает во всю дурь.
А как еще бороться с глобальным ковидебедствием, если кто хотел, давно вакцинировался, а большинство не хочет и не будет? Только вот так.

На сайте Темпы вакцинации от коронавируса в России, ежедневно обновляемом, давным давно каждый третий регион отчитывается о темпах вакцинирования цифрами с двумя-тремя нулями – априори туфтой. Ясно, что и остальные две трети штабов региональных минздравов – тоже, просто они чуть поумней.

Разумеется, не прибавят долю и недавние распоряжения ряда региональных глав о 60 процентах вакцинированных, о недопущении не вакцинированных в кафе и т.д. Были бы невакцинированные работники единичны, их можно было бы душить и отстранять, а когда невакцинированных большинство, никто не будет закрывать учреждения и бизнес, ни один директор и бизнесмен своему учреждению и бизнесу не враг.

И весь общепит в регионах, где ввели норму об обслуживании только вакцинированных клиентов, тихо просаботирует это. Возможно, некоторые попадут под раздачу, но немногие. Привитых не более 10 процентов, а закрываться никто не хочет. Будут крутиться, потому что жить все хотят.

Люди давно выработали здоровое отношение и к ограничениям, и к прививкам, а машина по борьбе с ковидобедствием пусть крутится как хочет, это ее вопрос.

Ума и здоровья.

Кто считает, что эта работа заслуживает какой-то оплаты – буду признателен. Карта Сбербанка 4276020014219544. ЮMoney(яндекс-деньги) 410013946572302.

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.05 / Мнение: Cан-францискская болезнь, королевские секс-игрушки и трансфобия на сайтах знакомств

22.06 / Онищенко объяснил, почему россиянам не нужно отдыхать в Турции

25.06 / Жители алтайского поселка перекрыли трассу из-за проблем с водой

02.06 / Мнение: Письмо: “Присутствует ли хвост до сих пор?”

15.07 / Горючие слезы

12.03 / Марк Горонок обманул друзей о гибели жены и дочери ради денег на спиртное

19.08 / Медики: Черный перец может защищать от болезней сердца и рака

13.04 / В Москве началось благоустройство Садовнической набережной

16.08 / Мнение: О народной поддержке Александра Лукашенко в реальности

21.11 / Мнение: Страны-автоколонки, золотые паспорта и успешные инвестиции в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика