Мнение: Самая прекрасная новость для ковидофобов, ковидобесов, ковидодиссидентов любых мастей

Это самая прекрасная новость для всех сетевых, несетевых, подставных, реальных ковидофобов, ковидобесов, ковидо- и вакцинодиссидентов любых мастей. Настолько прекрасная, что просто скопирую, не меняя ничего.

Сообщество молодых мам malyshi. Обсуждение поста.

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anny_fanny1

22 июня 2021, 21:14:32

Моя подруга вчера на госуслугах обнаружила сертификат. Оказывается она сделала вторую дозу и ей загрузили сертификат.

Но только подруга ничего не делала…

lidik2012

22 июня 2021, 21:17:49

На мобильный от Dit приходила смс-ка об отрицат.ПЦР, хотя тест я не делала.

troulala

23 июня 2021, 00:03:20

Это не единичный случай. Даже уже привитые обнаруживают записи о повторной вакцинации в других областях нашей Родины. Скорее всего, вносят записи по номеру СНИЛС и иногда ошибаются в цифрах.

marg_o_ritka

22 июня 2021, 21:22:17 Изменен: 22 июня 2021, 21:23:45

Вот дела

Наверняка есть те, кто хотели бы оказаться на ее месте:) а то сообщница наша прививку сделала — а сертификат получить не может, а тут вообще никаких усилий не прикладывал — и наоборот сертификат есть:)

Ну примерно так и бывает, накладки

Меня госуслуги вообще давно забанили (слили мой аккаунт с ребёнком так, что теперь я под своими данными захожу как будто я ребёнок и мне автоматически никакие услуги нельзя), на вопросы их служба поддержки не отвечает

А, а у мужа тут пытались увести аккаунт госуслуг, хотели поменять номер телефона, к которому аккаунт привязан

В общем оказалось, что муж как бы проголосовал на прймаерих единой России в какой-то другой области рф

yuleek

22 июня 2021, 21:22:33

за последний месяц много таких историй. а еще много таких, когда человек, живущий в Москве(например), привился чем-то в Новосибирске, вторую дозу- воткнул в Омске (как приличный человек). только человек никуда не ездил вообще))

если просто совпало фио+др я еще понимаю, но то, что дата ревакцинации точно по его календарю, как должна быть, кроме facepalm ничего не вызывает

anny_fanny1

22 июня 2021, 21:24:33

Подруга живёт в СПб, привилась якобы в Москве. У неё довольно редкое ФИО, не Маша Иванова.

mousevolf

23 июня 2021, 03:05:58

+1, коллеге упало в личный кабинет, что он в Новороссийске привился, а он там даже не был никогда



schava

22 июня 2021, 21:23:36

Интересно. А там о вакцинации? Может она переболела и есть уже какие-нить коды для переболевших последние 6 мес?



anny_fanny1

22 июня 2021, 21:26:47

Нет, именно о вакцинации. Первая вакцинация — дата введения, препарат, производитель. Вторая вакцинация. При чем введены в разных учреждениях.



sensuel_olga

22 июня 2021, 22:37:36

Везет же. 🙂

Кстати, а где потенциально искать эти сертификаты? У меня в разделе здоровья только номер омс висит и название поликлиники.

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О чем эти комментарии?

О том, что старая добрая машина приписок работает во всю дурь.

А как еще бороться с глобальным ковидебедствием, если кто хотел, давно вакцинировался, а большинство не хочет и не будет? Только вот так.

На сайте Темпы вакцинации от коронавируса в России, ежедневно обновляемом, давным давно каждый третий регион отчитывается о темпах вакцинирования цифрами с двумя-тремя нулями – априори туфтой. Ясно, что и остальные две трети штабов региональных минздравов – тоже, просто они чуть поумней.

Разумеется, не прибавят долю и недавние распоряжения ряда региональных глав о 60 процентах вакцинированных, о недопущении не вакцинированных в кафе и т.д. Были бы невакцинированные работники единичны, их можно было бы душить и отстранять, а когда невакцинированных большинство, никто не будет закрывать учреждения и бизнес, ни один директор и бизнесмен своему учреждению и бизнесу не враг.

И весь общепит в регионах, где ввели норму об обслуживании только вакцинированных клиентов, тихо просаботирует это. Возможно, некоторые попадут под раздачу, но немногие. Привитых не более 10 процентов, а закрываться никто не хочет. Будут крутиться, потому что жить все хотят.

Люди давно выработали здоровое отношение и к ограничениям, и к прививкам, а машина по борьбе с ковидобедствием пусть крутится как хочет, это ее вопрос.

Ума и здоровья.

Кто считает, что эта работа заслуживает какой-то оплаты – буду признателен. Карта Сбербанка 4276020014219544. ЮMoney(яндекс-деньги) 410013946572302.

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