Мнение: Полицейские будни…

История задержания москвички Валентины Муженской, которую полицейские задержали и вынесли из здания МФЦ, и без того мутная, становится еще более мутной.

Женщина пришла в МФЦ. Пока ждала своей очереди, приспустила маску. «Ко мне раз подошли: “Наденьте маску”. Я говорю: “Меня тошнит, мне плохо”. Второй раз: “Наденьте маску”. Я говорю: “Девочки, я продышусь. Когда будет моя очередь, и я сяду к окошку, я надену маску”», — рассказала она.

Сотрудники МФЦ вызвали полицию. К моменту приезда полицейских женщина была уже в маске. Маску с нее содрали уже во время задержания.

В столичном главке МВД заявили, что женщина вела себя агрессивно, укусила полицейского и несколько раз ударила его по ноге. Хотя на видеозаписи нет ни укуса, ни ударов…

Мне вот интересно, полицейские, которые выволокли женщину из МФЦ, со своими матерями, женами, сестрами, ведут себя так же? Тоже волочат их во внеслужебное время?

А еще мне интересно, вот возвращаются эти полицейские домой со службы и что они рассказывают домочадцам о том, как прошел день? Говорят что-то типа «устал я сегодня, вынес женщину из МФЦ». Или подобный вынос – настолько будничное дело, что к вечеру они уже и забыли, что сотворили?

Но по большому счету, женщине повезло. Повезло, что осталась живой. Полицейские могли бы и пристрелить ее…. Или не могли?

—