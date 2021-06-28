Мнение: О еже и голой жэ…

У большинства, конечно, память – как у рыбок гуппи. Их девиз – «Я сегодня не помню, что было вчера, по утрам забываю свои вечера». Но старожилы-то помнят!

Помнят все эти громкие и грозные заверения, как Россия и Китай в одночасье обрушат американский #доллар, просто продав гособлигации Америки. Или, скажем, отказавшись от использования «зелёного» в расчётах.

Угу, галантерейщик и кардинал – это сила! ©

И вот пришёл момент истины…

Банк России в 2020 году снизил долю евро (до 29,2%), доллара #США (21,2%) и фунта стерлингов (6,3%) в международных резервах страны в пользу золота (23,3%), юаня (12,8%) и прочих валют. Уход от доллара произошёл не только в резервах, но и в торговле: доля американской валюты в расчётах за российский #экспорт упала по итогам прошлого года до исторического минимума — 55,8%, а по итогам IV квартала — до 48,3%. Более того, глава Минфина Антон Силуанов 3 июня сообщил о планах вообще отказаться от доллара в составе ФНБ, его долю планируется снизить с нынешних 35% до нуля. В свою очередь, #Китай сократил свои вложения в американские казначейские облигации почти на четверть – с 1,3 трлн долл. в 2014 году до 1,09 трлн долл в апреле 2020 года.

И что?

Да ничего!

И более того, нынешний глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что не видит рисков для доллара, даже если Россия и Китай полностью откажутся от использования американской валюты. «Это не та проблема, которая сейчас в нашем поле зрения», — заявил он в ответ на вопрос о потенциальном отказе со стороны Москвы и Пекина использовать доллар.

«Доллар — это мировая резервная валюта. Ничто не может с ним сравниться. И не думаю, что такое положение изменится в ближайшее время», — объяснил глава ФРС свою позицию.

И он прав. Почти две трети мировых валютных резервов сейчас размещено в долларах. Совсем не потому, что американцы принуждают. Просто ни одна валюта до сих пор не может сравниться по удобству расчётов, ёмкости рынка, ликвидности с американской.

Даже с учётом того, что китайский #юань постепенно набирает вес, его доля в международных резервах не превышает 2,5%. Так что #Россия, загнав в китайскую валюту шестую часть своих запасов, больше подыгрывает Пекину, чем решает свои проблемы. Тем более, что основной российский экспортный товар, #нефть, котируется в долларах.

Да и вообще, устойчивость доллара как резервной и расчётной валюты обеспечивают ценовая стабильность в крупнейшей экономике, свободные и открытые рынки капитала, а также реально работающие институты – от эффективных антимонопольных органов до честного суда и независимых СМИ. Чем из этого перечня могут похвастаться Россия и Китай?

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