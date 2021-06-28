Кому не стоит убирать волосы назад: как подобрать рваную стрижку по форме лица

Средняя длина волос способна выгодно преобразить любую женщину, если учитывать форму ее лица. Квадрат можно сделать более вытянутым и закругленным, круг превратить в красивый овал, а треугольник смягчить. Нужно при этом помнить о том, что, неправильно подобрав прическу, можно усилить некоторые недостатки внешности. Для того чтобы не сделать круглое лицо еще более широким, а острый подбородок еще уже, необходимо знать некоторые хитрости. Среди причесок, которые могут корректировать излишне выдающиеся черты лица, наиболее распространенной является “рваная” стрижка.

Круглое лицо

В этом случае длина и ширина головы почти одинаковые. Щеки при этом могут казаться излишне пухлыми. Стрижку следует выполнять таким образом, чтобы пряди с боков обрамляли лицо, а их длина была ниже подбородка.

Скулы при этом будут казаться более резкими, а щеки привлекательными. Таким образом вы подчеркнете красоту и будете выглядеть обворожительно.

Овальная форма

Длинное лицо часто предполагает наличие высокого лба. Идеальный вариант в данном случае – это косая челка. Она слегка округлит черты и немного закроет лоб.Длину при этом можно иметь выше подбородка. Все зависит от того, насколько вы желаете округлить ваше лицо.window.Ya.adfoxCode.create({ownerId:264496,containerId:”adfox_159487332569788321″,params:{p1:”clqta”,p2:”fvej”}});Нужно помнить еще и о том, что “рваная” стрижка уменьшит объем вьющихся прядей и добавит его прямым локонам.Лицо в форме сердцаВ данном случае имеет место заостренный подбородок. Удачным решением будет длинная косая челка или ее отсутствие с пробором набок. Не следует также убирать волосы назад. Длина волос может заканчиваться на подбородке.Также удачно будут смотреться созданный объем по бокам.Квадратная форма лицаВ этом случае мы наблюдаем угловатую линию челюсти и широкий лоб. “Рваная” стрижка очень уместна для такой формы. Здесь как нельзя лучше подойдут острые и неровные пряди, заканчивающиеся на уровне подбородка. Ровные линии в этом случае противопоказаны.Прерывистые пряди придадут лицу женственность и мягкость. Волны и кудри также способны скорректировать квадратную форму лица.Итак, острые углы смягчаем, а слишком круглые обостряем – и красивый образ нам обеспечен.Используя вышеперечисленные хитрости и уловки, а также технологию “рваной” стрижки, можно придать изюминку любой форме лица.Помните! Свою красоту нужно раскрывать, изучая и экспериментируя. Только вы сами сможете создать свой образ таким, какой вы себя представляете.В любом случае “рваная” стрижка способна подчеркнуть авантюрный характер женщины и ее темперамент.