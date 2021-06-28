Пирамида красоты: защищать, обновлять, регенерировать – три правильных шага эффективного ухода за кожей

Защищать, обновлять, регенерировать – это три правильных шага эффективного ухода за кожей. Продукты следует наносить на лицо в определенном порядке. Одна из самых популярных моделей – пирамида красоты дерматолога Зои Дианы Драелос.

Все косметические средства должны использоваться в определенной последовательности

Уход за кожей заключается не только в правильном использовании продуктов, но и в их умелом сочетании. Кремы, маски, сыворотки – все должно наноситься в точном порядке, в последовательности, способной увеличить положительный эффект на кожу содержащихся в них ингредиентов. По мнению американского дерматолога Зои Дианы Драелос, всемирно известного исследователя и эксперта по уходу за кожей, вместо того чтобы полагаться на случай, лучше придерживаться взвешенной последовательности. В 2014 году она разработала свою модель пирамиды красоты. Семь лет спустя она пересмотрела ее и предложила обновленную версию.

Пирамида красоты

Модель правильного ухода за кожей имеет форму пирамиды. По сравнению с выпуском семилетней давности, обновленная версия пирамиды красоты доктора Драелос учитывает новые открытия в области космецевтики и новые исследования в области физиологии кожи. Но не только это: она также принимает во внимание изменение климата и другой образ жизни, который мы ведем сегодня. Эти два аспекта сильно влияют на внешний вид и здоровье кожи. Новая модель включает:

Основание пирамиды – кремы с антиоксидантами и защитно-восстанавливающие сыворотки от вредного воздействия окружающей среды.Центр пирамиды – отшелушивающие и увлажняющие продукты.Верх пирамиды – процедуры для регенерации и омоложения клеток на основе пептидов и стволовых клеток.

Шаг 1: защита

Кожа ежедневно подвергается значительному стрессу, и ее необходимо защищать по нескольким направлениям. В первую очередь от:

Ультрафиолетовых лучей.Загрязнений окружающей среды.Сигаретного дыма в помещении.Синего света электронных устройств, которыми мы пользуемся каждый день.

По словам дерматолога Драелос, первый шаг ухода за кожей, лежащий в основе ее пирамиды красоты, заключается в защите кожи с помощью определенных ингредиентов. Для этого прекрасно подойдет солнцезащитный крем с антиоксидантами, также продукты на основе ретинола, аскорбиновой кислоты, полифенолов зеленого чая, витамина B3 или PP.

Шаг 2: Обновление

Отшелушивание и увлажнение – два основных шага, один из которых требует другого, чтобы эффективно способствовать обновлению кожи. В частности, отшелушивание без увлажнения вызывает сухость кожи, а увлажнение без отшелушивания не способствует адекватному обновлению клеток. Есть много ингредиентов, которые можно комбинировать.

Например, гидратации эпидермиса способствуют гиалуроновая кислота, глицерин, мед. Продукты, которые предотвращают чрезмерную потерю воды в коже, это вазелин, масло ши, воски, силиконы, минералы, растительные масла.

Для отшелушивания подойдут сыворотки с альфа-гидроксикислотами, салициловой кислотой и ретиноидами (последние не рекомендуется использовать летом).

Шаг 3: Регенерация

После защиты, гидратации и отшелушивания наступает время активировать и глубоко регенерировать кожу. Это фаза соответствует вершине пирамиды. В ней получили применение новые космецевтических открытия и новейшие технологии. Отлично подходят для этой функции пептиды: на рынке есть много сывороток, которые содержат их, чтобы стимулировать выработку коллагена, эластина, фибрина. Стимуляцию дермы можно также проводить с помощью стволовых клеток. В косметической области используются клетки, полученные из растений или извлеченные из яиц улитки Crytomphalus aspersa.