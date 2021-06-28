Цена недоверия

Как вакцинация влияет на восстановление экономики США и России.

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По состоянию на конец июня 2021 года 46% населения США получили одну дозу из одобренных вакцин, 54% получили обе дозы, в РФ 11% получили одну дозу и 14% получили две. Результаты очевидны, этим летом все штаты в США снимают ограничения, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, тогда как в Москве вводятся «нерабочие дни» и другие карантинные меры. Масштабная вакцинация в США позволила возобновить нормальную экономическую активность, тогда как низкие темпы вакцинации в РФ являются препятствием для восстановления экономики до предпандемийных показателей.

В начале пандемии американскими экономистами рассматривались три экономических сценария: быстрое восстановление (наличие негативных последствий в первом и втором кварталах 2020 года), основной сценарий (негативные последствия в первом — третьем кварталах 2020 года, отмена ограничений на авиаперелеты в четвертом квартале), пессимистический (негативные последствия в течение всего 2020 года). Как показала жизнь, реализовался негативный сценарий, поскольку активная вакцинация в США началась лишь в 2021 году.

Анализ данных индекса 500 крупнейших компаний (S&P 500 Index) за июнь 2019 — март 2020 года показал, что

пандемия имела значительное негативное, но при этом кратковременное влияние на фондовые рынки в США, как и на рынки других развитых стран.

В частности, в период 30 января 2020 — 10 марта 2020 года котировки упали на 2,65%, а в период 11–22 марта 2020 года — на 7,32%. После принятия 27 марта 2020 года «Закона об экономической безопасности и помощи в связи с пандемией коронавируса» (The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) на сумму 2,2 трлн долларов вышеуказанный индекс вырос на 7,3%. В первые месяцы пандемии доходность по 10-летним казначейским обязательствам США, которые считаются одним из важных индикаторов стабильности финансового рынка, упала до 0,67%. Впрочем, по состоянию на май 2021 года их доходность выросла до 1,56%, что свидетельствует о восстановлении рынков.

Статистический анализ американских экономистов показал, что есть значимая зависимость между количеством ежедневных новых случаев заражения, уровнем смертности от новой коронавирусной инфекции и падением фондовых рынков, причем эта зависимость более заметна при анализе данных по всему миру, чем исключительно по США. Иными словами, чем больше новых заражений, тем больше волатильность на финансовых рынках. Чем больше смертность от новой коронавирусной инфекции, тем больше волатильность.

В первые месяцы пандемии в 2020 году мировые цены на продукты питания снизились на 20% вследствие падения спроса со стороны ресторанов и отелей, которые были вынуждены закрыться по решению властей. Пандемия имела серьезное влияние и на сферу исследований и высшего образования. Играющие важную роль в проведении и финансировании медицинских исследований национальные институты здоровья приостановили проекты, не касающиеся новой коронавирусной инфекции. Многие университеты, включая Гарвард, сделали то же самое, чтобы сфокусировать финансовые и людские ресурсы на преодолении распространения вируса.

Пандемия также имела влияние на фармацевтическую промышленность США. 26% компонентов для американских фармацевтических производителей импортируется из ЕС, 18% — из Индии, 13% — из Китая. Последний также является крупнейшим поставщиком комплектующих для индустрии медицинских приборов (39,3%). По данным Администрации по лекарствам и продуктам питания (Food and Drug Administration), в мае 2021 года имелась нехватка 162 лекарств, таких как атропин, кортизон, дексаметазон, допамин, эпинефрин, гепарин, кетамин, метадон, морфин, преднизолон, пропофол, сульфасалазин, цинк и др.

В 45 штатах в США, которые позволили бизнесам возобновить функционирование в конце апреля 2020 года, мобильность населения и количество отработанных часов (working hours) показывали тенденцию к восстановлению за две недели до того, как власти штатов начали постепенно снимать ограничительные меры. Постепенное увеличение мобильности населения до начала снятия ограничительных мер могло быть вызвано несколькими обстоятельствами: во-первых, усталостью от карантина, во-вторых, снижением ощущения опасности болезни, которое могло быть следствием уменьшения количества ежедневных новых случаев инфекции в тот период, уменьшением количества новостных сюжетов о пандемии и т. д. Увеличение количества отработанных часов могло быть также вызвано тем, что такие услуги, как доставка еды, начали активно развиваться во время карантинных мер.

Для смягчения экономических последствий пандемии власти США принимали разнообразные меры поддержки. В марте 2020 года Федеральная резервная система (ФРС) снизила ключевую ставку на 0,5%. Также она купила облигаций на рынке на 125 млрд долларов, наконец, предприятия ключевых секторов экономики смогли получить 300 млрд долларов в виде кредитов от ФРС. Что касается Конгресса США, то был принят уже упоминавшийся ранее «Закон 2020 года об экономической безопасности и помощи в связи с пандемией коронавируса». Он охватывал следующие меры. Во-первых, выдачу 1200 долларов всем взрослым американцам с доходом до 75 тыс. долларов в год (или семейным парам с доходом до 150 тыс. долларов). Во-вторых, выдачу 500 долларов на каждого ребенка до 17 лет. В-третьих, увеличение пособий по безработице до 600 долларов в неделю и увеличение периода, в течение которого можно получать это пособие, до 13 месяцев. В-четвертых, выдачу 500 млрд долларов предприятиям в виде кредитов при условии, что они сохраняют 90% своих работников до 30 сентября 2020 года, выплачивают эти кредиты в течение пяти лет, могут платить дивиденды акционерам только после выплаты кредитов. В-пятых, выделение 377 млрд долларов предприятиям малого бизнеса. В-шестых, откладывание платежей по студенческим кредитам до 30 сентября 2020 года. В-седьмых, запрет на выселение людей с ипотечными кредитами, гарантированными федеральным правительством до 15 мая 2020 года. В-восьмых, выделение 25 млрд долларов на программы выделения продовольствия малоимущим. В-девятых, выделение 100 млрд долларов больницам, которые несли финансовые потери из-за отмены элективных процедур. В-десятых, направление 45 млрд долларов на закупку защитных костюмов для медицинского персонала.

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11 марта 2021 года Джо Байден подписал закон, выделяющий 1,9 трлн долларов на поддержку экономики и борьбу с последствиями пандемии. Около триллиона пошло на социальные программы, 400 млрд долларов непосредственно на борьбу с вирусом, остальное — на поддержку экономики. В частности, американцы получили по 1400 долларов единовременно. Важные траты с точки зрения медицины: 34 млрд долларов на субсидирование покупки медицинского страхования в рамках закона 2010 года «О защите пациентов и доступном здравоохранении» в 2021–2022 годах, это позволит застраховаться 1,3 млн человек, ранее не обладавших полисом. Люди без медицинского страхования до последнего откладывают обращение к врачу, что влечет за собой тяжелые последствия. Кроме того, такие американцы не проходят регулярное тестирование, поскольку оплата без страховки из кармана может достигать 850 долларов. Около 20 млрд долларов будет потрачено на развитие практики вакцинации. Администрация Байдена через Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям создало центры вакцинации, где ежедневно тысячи человек получают свою дозу вакцины. Администрация Трампа считала, что штаты самостоятельно должны заниматься организацией вакцинирования. 8,5 млрд долларов направляется сельским больницам, которые находятся под угрозой закрытия.

Квартальные показатели ВВП США пережили серьезные колебания из-за пандемии. Во втором квартале 2020 года ВВП упал на треть, в третьем квартале того же года он вырос на треть, затем в четвертом квартале 2020 года ВВП вырос на 4,3%, в первом квартале 2021 года он увеличился на 6,4%. По данным Росстата, динамика квартального ВВП РФ в ценах 2016 года выглядела следующим образом: в первом квартале 2020 года он составил 20,6 трлн рублей, во втором квартале — 20,1 трлн рублей, в третьем — 22,9 трлн рублей, в четвертом — 24,9 трлн рублей, в первом квартале нынешнего года — 20,5 трлн рублей. Очевидно, российская экономика меньше пострадала от пандемии, это связано прежде всего с тем, что доля сферы услуг в РФ ниже, чем в США. Кроме того, американские власти для борьбы с пандемией вводили ограничительные меры на более длительные сроки, чем российские. В частности, власти Москвы вводили серьезные ограничительные меры лишь весной прошлого года, тогда как власти сравнимого по населению Нью-Йорка ввели меры по борьбе с пандемией весной 2020 года и отменили их лишь нынешним летом.

Сергей Костяев, преподаватель Университета Ратгерса, США

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